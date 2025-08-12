Polientes registra 37,1 grados, la temperatura máxima en Cantabria en lo que va de día

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Polientes (Valderredible) ha alcanzado 37,1 grados centígrados a las 14.30 horas, lo que supone la temperatura máxima registrada en Cantabria en lo que va de martes, seguido de Cubillo de Ebro (37ºC), Reinosa (36,1ºC), Fuente Dé (34,9ºC) y Tresviso (33,3ºC).

Y es que la región permanece este 12 de agosto en alerta naranja (riesgo importante) por temperaturas máximas, que pueden alcanzar los 39 grados en la Cantabria del Ebro y lo 37 grados en Liébana, desde las 13.00 y hasta las 21.00 horas.

Además, la región está en aviso amarillo (riesgo) por tormentas en estos puntos, junto al centro y Valle de Villaverde, de 14.00 a 22.00 horas, que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo.

Sin embargo, estas temperaturas se sitúan lejos del ranking nacional de máximas, liderado por el aeropuerto de Sevilla con 43 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.