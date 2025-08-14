Polientes supera los 37 grados, la temperatura más alta de este jueves en Cantabria

Un hombre bebe agua en una fuente en una jornada de calor de Cantabria.-ARCHIVO - NACHO CUBERO

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor se ha vuelto a instalar este jueves en Polientes, en Valderredible, que nuevamente registra la temperatura más alta de Cantabria con más de 37 grados centígrados, en una jornada en la que la Cantabria del Ebro está en aviso amarillo (riesgo) por calor.

Y es que según los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por Europa Press, Polientes marca la máxima regional con 37,4 grados centígrados, por delante de Cubillo de Ebro, también en Valderredible, que ha registrado minutos antes de las 16.00 horas 36,5ºC.

Tras estas localidades, destacan las máximas que han alzanzado los mercurios en Reinosa (35ºC), Fuente Dé (32,5ºC) y Ramales de la Victoria (30,3ºC).

Durante esta tarde, otros puntos de la geografía cántabra no superan esos valores como es el caso de Los Tojos con 28,5ºC, Villacarriedo con 27,3ºC y Sierrapando (Torrelavega) 26,1ºC.

Mientras en el litoral las temperaturas llegan a los 26,9ºC en el aeropuerto Seve Ballesteros, los 25,3ºC en Castro Urdiales, los 25ºC en San Vicente de la Barquera y los 23ºC en Santander.

A nivel nacional, las máximas se están dado en Andújar (Jaén) donde se registran 40,8ºC, seguida de Mérida con 40,6ºC.

Para este viernes, 15 de agosto, se espera que las temperaturas máximas aumenten, por lo que la Aemet ha decretado el aviso rojo (riesgo extremo) en el litoral cántabro, que podría superar los 40ºC, y el naranja (riesgo importante) en el resto de la región, que podría rozarlos.