El TUS pone en marcha este lunes una encuesta de calidad entre los usuarios

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS) pondrá en marcha este lunes, 27 de octubre, una encuesta de calidad dirigida a los usuarios del transporte público con el objetivo de conocer de primera mano su opinión sobre el servicio y seguir avanzando en su mejora continua.

La campaña se desarrollará durante unas seis semanas, con la previsión de alcanzar un total de mil quinientas encuestas válidas. Así, se realizarán entrevistas presenciales en los autobuses por parte de personal identificado y, además, se habilitarán códigos QR en el interior de los vehículos para facilitar la participación a través del teléfono móvil.

Los usuarios que completen la encuesta, tanto presencial como online, participarán en el sorteo de dos tablets y dos smartwatches.

Esta actuación forma parte de las actividades incluidas en el convenio suscrito con la Universidad de Cantabria, que contempla la realización de estudios orientados a analizar la percepción ciudadana sobre distintos aspectos relacionados con la movilidad y la calidad del transporte.

En nota de prensa, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dado a conocer esta iniciativa tras una visita a la sede del TUS, donde ha comprobado la llegada de los cinco primeros autobuses híbridos de los siete que se incorporarán a la flota este mes, "reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad, la accesibilidad y la modernización del transporte público".

Igual ha explicado que a través de esta encuesta se pretende recoger la valoración de los usuarios respecto a variables fundamentales que definen la prestación del servicio, como el precio, la frecuencia de paso, el tiempo de viaje y de espera, la accesibilidad, la comodidad, la puntualidad, la amabilidad y atención del personal de conducción, la limpieza, la seguridad o la información disponible para planificar los desplazamientos.

"Conocer el grado de satisfacción de los viajeros y la importancia que otorgan a estos factores nos permitirá establecer políticas de actuación e inversión acordes con las necesidades y las expectativas de mejora del servicio", ha señalado.

CONSTANTE MEJORA

La alcaldesa ha puesto de manifiesto que el transporte urbano de Santander está creciendo por encima de la media nacional, lo que a su juicio, "demuestra la confianza de los usuarios y la eficacia de las medidas adoptadas en los últimos años".

Según ha destacado el Ayuntamiento basado en datos del Instituto Nacional de Estadística, en agosto de 2025 el número de usuarios de autobús urbano en España aumentó un 4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en Santander ese incremento fue del 5,5%.

"Desde que en 2023 se superaron los registros previos a la pandemia, el número de viajeros no ha dejado de crecer. En 2024 el TUS registró la cifra récord de más de 20,8 millones de pasajeros, máximo histórico, y en 2025 el crecimiento continúa con un 5,4% más de usuarios", ha remarcado.

Para Igual, estos resultados son fruto "del esfuerzo sostenido del Ayuntamiento para modernizar y mejorar el servicio". En los últimos años se ha renovado la flota con vehículos híbridos y eléctricos que reducen las emisiones contaminantes y ofrecen mayor confort y accesibilidad.

También se ha mejorado la puntualidad y regularidad de las líneas optimizando rutas y horarios, con la implantación de sistemas inteligentes de gestión del tráfico y la ampliación de frecuencias en horas de mayor demanda.

Asimismo, se ha avanzado en la digitalización del servicio, se ha renovado la red de paneles informativos e incorporando tecnología accesible y sostenible.

RECARGAS DE LA TARJETA A TRAVÉS DEL MÓVIL

Precisamente, Igual ha indicado que una de las demandas más reiteradas por los usuarios es la posibilidad de recargar las tarjetas del TUS a través del móvil, un servicio que estará disponible en 2026 con el lanzamiento de la nueva aplicación, actualmente en desarrollo.

Además, se están instalando nuevas marquesinas que completarán la red de paradas y mejorarán la comodidad para los usuarios.

Por último, la regidora ha subrayado la importancia del contacto directo con los viajeros para seguir adaptando el TUS a las necesidades reales de la población.

"Queremos seguir avanzando con la ayuda de quienes utilizan el autobús cada día. Su opinión es fundamental y reafirma nuestra apuesta por un modelo de transporte público participativo, moderno, accesible, eficiente y sostenible", ha concluido.