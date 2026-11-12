El 'popular' Vallines se ratifica ante el juez en que Revilla conocía la trama de Carreteras

El exdirigente del PP José Luis Vallines (centro) sale de declarar ante el juez por la querella que le han interpuesto los regionalistas Miguel Ángel Revilla y José María Mazón - EUROPA PRESS

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente del PP José Luis Vallines se ha ratificado este jueves ante el juez en sus declaraciones en un medio de comunicación en las que aseguró que Miguel Ángel Revilla (PRC), en su etapa de presidente de Cantabria, tenía conocimiento de la trama de Carreteras, unas afirmaciones por las que el líder regionalista y su compañero de partido y exconsejero del ramo, José María Mazón, se han querellado contra él por "calumnias".

Es por esta querella por la que este jueves Vallines, que fue presidente del PP entre 1990 y 1995, vicepresidente del Ejecutivo y senador, ha tenido que declarar ante el titular de la Plaza Número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

La declaración del 'popular', en la que ha estado presente su abogado y también la letrada que representa a Revilla y Mazón, ha durado apenas un cuarto de hora.

En declaraciones a Europa Press a la salida, Vallines ha explicado que "naturalmente" que se ha ratificado en las declaraciones que hizo en octubre de 2025 sobre la trama de Carreteras en un periódico regional y que han motivado la querella.

"He dicho que no es posible una pillería de tanto tiempo sin que alguien haga algo", ha detallado el exdirigente del PP en relación a su declaración, durante la que ha sido preguntado en qué basó sus afirmaciones.

En la entrevista, el exdirigente del PP aseguró que "Revilla sabía lo que estaba pasando con el funcionario de obras públicas", condenado a siete años de cárcel por amañar contratos tras el pacto alcanzado un mes antes por las partes.

"Es imposible que existiera esa trama sin su conocimiento", remachó el 'popular', que sostuvo que en un caso de "corrupción importante" como este "tiene que darse la participación de los dos: un político y un funcionario. En solitario no pueden hacer nada".

"Es imposible que existiera esa trama sin que lo sepan y lo toleren. No me cabe ninguna duda que sabían lo que pasaba porque los propios afectados se iban a quejar", abundó.

Vallines espera que, tras su declaración --la de Revilla y Mazón se produjo el pasado jueves, día 5--, el procedimiento contra él no continúe. "Esperemos que no", ha confiado.

Y en cuanto a la indemnización que le piden los querellantes, que asciende a 3.000 euros para cada uno por daños y perjuicios, cantidad que, según dijeron, si ganaban la querella iban a donar a la Cocina Económica, Vallines ha pedido a las Hermanas de la Caridad, que son quienes la gestionan, que "no se preocupen" porque recibirán ese dinero. "Ya se lo daré yo", ha aseverado.

LAS DECLARACIONES ANTE EL JUEZ DE REVILLA Y MAZÓN

Revilla mantuvo en su declaración ante el juez por la querella presentada que las palabras de Vallines constituyen una "injuria grave" y aseguró, en declaraciones a los medios, que está dispuesto a ir "hasta el final" y a que sea un juez el que determine si hay o no delito.

El regionalista reconoció que las palabras del popular le habían "sorprendido" y "dolido" pues se trata de una persona que conoce su trayectoria política, con la que ha tenido una relación "incluso por encima de la política" y con la que compartió Consejo de Gobierno durante años.

"Yo he estado en su casa, he comido en su casa, hemos hecho viajes juntos, hemos convivido en el Gobierno...", afirmó el regionalista que, por ello, considera "inasumible" que Vallines pueda pensar de él que conocía la trama de Carreteras.

Revilla subrayó que su "principal patrimonio en política en 24 años es la honradez" y cree que con las declaraciones de Vallines éste "quedaba tocado".

Además, defendió que "en 20.000 folios" del también denominado 'caso Obras Públicas' "no aparece por ningún lado, ninguna involucración de nadie del Gobierno de Cantabria, ni de consejeros, ni de cargos públicos".

Por su parte, Mazón también aseguró ante el juez que ni él ni Revilla tuvieron "nunca ningún conocimiento de nada" relacionado con esta trama.

De forma previa a la presentación de la querella, hubo una conciliación en la que Revilla y Mazón solicitaron que el popular se retractara, pero éste no lo hizo.