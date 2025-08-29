PP acusa a STEC y CCOO de usar a los docentes "para armar una huelga política" contra el Gobierno

Censura que líderes sindicales se "entreguen" a quienes "les dieron la espalda cuando gobernaron" (PRC-PSOE) para "desgastar" al Gobierno

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

El PP ha censurado que "algunos" dirigentes de la Junta de Personal Docente, concretamente de los sindicatos STEC y CCOO, "utilicen" al colectivo de profesores "para armar una huelga política contra el Gobierno del PP" al rechazar la propuesta de adecuación salarial de la Consejería de Educación que los convertiría en los mejor pagados de las comunidades en régimen común.

A juicio de los populares, este asunto está "claramente marcado por los intereses políticos de algunos líderes sindicales que se han entregado a quienes les dieron la espalda cuando gobernaron (PRC-PSOE) con el único objetivo de desgastar al Gobierno del PP".

Así lo ha señalado este viernes, en declaraciones a la prensa, el coordinador general del PP de Cantabria y portavoz de los populares en el Parlamento, Juan José Alonso, que ha aludido a la vinculación de los representantes de STEC y CCOO con el movimiento Cantabria No Se Vende y con el propio PSOE.

Alonso ha censurado las declaraciones realizadas por Conchi Sánchez, integrante de la Junta de Personal por CCOO y que hizo de portavoz del órgano a la salida de la reunión del jueves con Educación, en las que llamó al consejero del ramo, Sergio Silva, "comisario político" del PP.

"Hay que tener mucha cara y poca vergüenza", ha aseverado Alonso, que ha replicado que es ella la que es "una verdadera comisaria política", en este caso del PSOE de Cantabria. "Abandonó el encierro en Peña Herbosa para ir al Congreso Federal del PSOE y aplaudir a Sánchez", ha afirmado.

Alonso cree que Conchi Sánchez "ha aprendido muy bien las artes en la fontanería del PSOE de su predecesora y amiga Leire Díez".

"Las declaraciones que hizo ayer la representante y las publicaciones de otros miembros de la Junta de Personal Docente, que a la vez son destacados miembros activos del regionalismo radical y del PSOE, ponen de manifiesto, lamentablemente, la utilización del colectivo docente y de las familias en un intento de desgastar al Gobierno de Cantabria. Y, con su actitud están demostrando que trabajan al dictado de sus intereses partidistas, incluso anteponiéndolo al interés legítimo de los docentes", ha dicho el coordinador.

Además, Alonso ha reiterado que, cuando el PRC y el PSOE gobernaron, fueron "incapaces" de llegar a un acuerdo en materia retributiva, "porque nunca se sentaron con los sindicatos, que curiosamente entonces guardaron un silencio vergonzoso".

En contraposición, ha recordado que el Gobierno del PP ha sido "el primero en 17 años" que ha abordado la cuestión retributiva y, además, ha puesto sobre la mesa una "propuesta seria" y "muy superior a la que se han hecho en otras comunidades autónomas, como Asturias o el País Vasco, en donde sí ha sido posible llegar a un entendimiento, "incluso partiendo de salarios más bajos".

Alonso también ha señalado que "ahora ya no se discute si el acuerdo es beneficioso o no para los docentes", que a su juicio "lo es", sino que se condicione su aplicación a que haya Presupuestos regionales.

"Lo que plantean los portavoces de la Junta de Personal Docente, aleccionados por sus partidos, es que no les pueden poner en la tesitura de que se aprueben los Presupuestos porque supondría un elemento menos de presión, por parte de la oposición, para el Gobierno del PP. Incluso, aunque se lleven por delante un acuerdo muy beneficioso para el conjunto de los docentes de Cantabria, que hacen un magnífico trabajo", ha dicho.

EL GOBIERNO NO ACEPTARÁ "CHANTAJES" DEL "NUEVO" PRC NI DEL PSOE

El portavoz popular ha insistido en que el Gobierno del PP está "dispuesto a negociar, dialogar y alcanzar acuerdos", como demuestran los logrado en esta legislatura.

Además, ha avisado que el Ejecutivo "no va a aceptar chantajes políticos de un nuevo PRC entregado a Sánchez y mucho menos de un PSOE que está utilizando la Delegación del Gobierno para promocionar a Casares". "Los acuerdos tienen que beneficiar a los colectivos y no satisfacer los intereses partidistas de los líderes sindicales", ha concluido.