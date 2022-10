El PP acusa a Zuloaga de "utilizar a la mujer para el marketing"

Urrutia pide explicaciones en el Parlamento sobre la situación de "ninguneo" del dirigente socialista al Consejo de la Mujer estos años

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP cántabro ha acusado al vicepresidente regional y secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, de "utilizar a la mujer para el marketing".

Así lo ha afirmado la diputada y portavoz de Igualdad del Grupo Popular en el Parlamento regional, Isabel Urrutia, ante la actuación y la actitud de "ninguneo" a la que, a su juicio, el socialista ha sometido al Consejo de la Mujer de Cantabria y las asociaciones que forman parte del mismo, hasta hacer dimitir a su presidenta.

"Zuloaga va de engaño en engaño y de desencanto en desencanto", ha afirmado la diputada del PP este jueves en un comunicado, en el que se ha preguntado "para qué querían un órgano de participación como es el Consejo de la Mujer si luego lo ningunean hasta conseguir que las propias entidades que lo componen lleguen a desparecer".

"A los socialistas se les llena la boca con eslóganes y banderas sobre la igualdad, mucha palabrería, mucha utilización de la mujer de marketing, muchas lecciones a todos, pero a la hora de la verdad se quedan en eso, en palabrería, en el bla bla bla y en la falta de hechos y políticas activas que favorecen a la mujer y a las asociaciones que las representan", ha sentenciado.

Urrutia ha señalado que no hay vez que no haya salido a la tribuna del Parlamento a debatir sobre este tema que Zuloaga que no haya echado en cara a los demás que tenía que haber un Consejo de la Mujer como órgano de participación: "¿para qué, para someterlo al mayor ninguneo que se ha conocido nunca hasta el extremo de hacer tirar la toalla a quienes sí creen en las políticas de igualdad?", se ha preguntado.

La diputada ha dicho que "las palabras deben acompañarse de hechos y los hechos de Zuloaga y del PSOE muestran lo que ya ha dicho -según ha asegurado- la presidenta del Consejo de la Mujer desde noviembre de 2019: un abandono absoluto y una falta de sensibilidad con las políticas de igualdad, con las asociaciones y con las mujeres que representan".

Por ello, el Grupo Popular ha registrado una batería de preguntas para que el consejero comparezca y dé explicaciones en el Parlamento sobre este "bochornoso" capítulo, que para el PP es una "vergüenza inigualable".

PREGUNTAS

En concreto el PP preguntará por qué el vicepresidente del Gobierno de Cantabria no se ha reunido "en tres años" con la presidenta del Consejo de la Mujer de Cantabria nombrada en noviembre de 2019; por qué ha "abandonado" durante esta legislatura a las asociaciones que representan a las mujeres en Cantabria; por qué no ha "permitido" al Consejo de la Mujer ejercer las funciones de participación que le otorga su ley de creación y qué medidas va a adoptar el Gobierno de Cantabria para revertir la "falta de sensibilidad que ha demostrado durante toda la legislatura con el Consejo de la Mujer".

Urrutia ha dicho que la denuncia de "abandono y falta de apoyo" que ha realizado esta semana la expresidenta del Consejo de la Mujer es "más grave aún" porque el actual Gobierno de Cantabria PRC-PSOE "ha dispuesto de mucho más dinero que ningún otro en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género", derivado no solo de los ingresos que ha tenido de más, sino también de las partidas presupuestarias que recogía el Pacto de Estado de lucha contra la violencia de género aprobado siendo Mariano Rajoy presidente del Gobierno de España.

"Nunca nadie resumió tan bien como lo ha hecho la hasta ahora presidenta del Consejo de la Mujer lo que ha supuesto el señor Zuloaga durante esta legislatura al frente de las políticas de igualdad en el Gobierno", ha concluido Urrutia.