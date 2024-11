El PP aprueba de forma inicial el presupuesto de Santander para 2025 con toda la oposición en contra

La oposición abandona el Pleno extraordinario en el debate para la modificación retributiva de personal eventual del PP

El equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Santander ha aprobado en solitario, con su mayoría absoluta, el presupuesto para 2025 de forma inicial para el que han rechazado incluir todas las enmiendas parciales de PSOE e IU y también han tumbado las enmiendas a la totalidad promovidas por Vox y PRC.

Los 'populares' han defendido las cuentas para el próximo año que han elaborado, que ascenderán a 253,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% y 19,4 millones más respecto a las cuentas de este año, frente a una oposición que las ha calificado de "opacas" y con partidas a modo de "cajón de sastre".

Frente a las críticas, la alcaldesa, Gema Igual, se ha referido "a las grandes y grandiosas propuestas" que han hecho los grupos de la oposición a este presupuesto y que ha considerado que solo reflejan "mucho protestar y poco proponer" y "son resultado de ser rehenes de la ideología y del resentimiento de las urnas".

Igual ha defendido que ella "ha explicado el presupuesto" a la oposición pese a que lo nieguen. "No se les ha explicado como ustedes querían", ha dicho y ha indicado que lo que no ha hecho es contestar a preguntas puntuales porque, ha reconocido "con humildad", "no me sé los euros, céntimos y programas que hay en todas y cada una de las más de 800 partidas económicas que hay en el presupuesto".

Sobre las enmiendas a la totalidad, la regidora ha lamentado que la de Vox es "despectiva" con el equipo de Gobierno y está plagada de "ideología", mientras que ha calificado la del PRC como un "batiburrillo": "Echo de menos al PRC de los proyectos", ha dicho.

En cuanto a las parciales de PSOE e IU, ha agradecido "el trabajo" porque "muchas aportan" y, pese a que se han "analizado exhaustivamente", son propuestas "a crédito y eso es tirar con perdigón ajeno, es endeudar a los santanderinos y meterles en un agujero".

Además de las cuentas, en la sesión se ha votado la plantilla municipal para 2025 y la modificación de retribuciones de personal eventual del grupo 'popular', que han salido solo con los votos del PP ya que, al hacerse en debate conjunto, toda la oposición ha abandonado el Pleno.

Todos los concejales de PSOE, Vox, PRC e IU han salido del salón de plenos del Ayuntamiento al iniciarse este punto para mostrar así su rechazo a la modificación retributiva solo para el personal eventual del PP.

La alcaldesa ha lamentado el comportamiento de la oposición porque se trata del incremento retributivo de las cinco auxiliares administrativas "porque van a trabajar más horas" y tener "más disponibilidad", y ha considerado "indigno" el gesto de los partidos de la oposición.

Igual ha explicado que el PP cuenta con 9 personas eventuales y esta modificación es solo para las auxiliares administrativas, y ha criticado que la oposición abandone el pleno de Santander "por primera vez en 20 años" por "no tener la valentía" de explicar su opinión.

Toda la oposición (PSOE, Vox, PRC e IU) han rechazado el presupuesto y han criticado no sólo las cuentas sino la forma de gobernar del PP, especialmente de la alcaldesa, Gema Igual, quien consideran que "ni se ha molestado" en reunirse con los portavoces como sí hizo el pasado año ni en tratar de estimar alguna de las enmiendas parciales.

Además, han coincidido en criticar que el PP se haya negado a explicarles de forma detallada el presupuesto por áreas para poder conocer "qué hay en cada cajón de sastre y saber dónde va el dinero de todos los santanderinos".

Desde el PSOE, su portavoz, Daniel Fernández, ha denunciado que el PP aprueba el presupuesto con "el rodillo de su mayoría absoluta y sin contar con el resto de grupos políticos" del Ayuntamiento, y se evidencia con la tramitación de estas cuentas en la que se han rechazado las enmiendas, en el caso de los socialistas 40 enmiendas parciales o no a la totalidad por "responsabilidad", que ascendían a 24 millones y que eran propuestas planteadas tras "la escucha activa en los barrios".

"No creo ni que las hayan leído porque algunas estaban incluso en su programa electoral. Han decidido que no necesitan a nadie, que les basta con su mayoría absoluta y tirar hacia adelante con la misma prepotencia", ha lamentado el socialista que, entendiendo que "no tenía sentido" la enmienda a la totalidad, el PSOE planteó propuestas concretas con el objeto de llegar a "acuerdos".

Mientras que la portavoz de Vox, Laura Velasco, ha indicado que su grupo rechaza estas cuentas por "razones políticas, económicas, sociales, técnicas y razones de sentido común" y por "responsabilidad" con los ciudadanos porque se trata de un presupuesto "opaco, lleno de partidas genéricas que, a modo de cajón de sastre, reparte miles y miles de euros bajo epígrafes tan ambiguos como peligrosos".

Para Velasco, el PP "se ha pasado por el forro de la chaqueta" el principio de "transparencia" y se ha negado a explicar el detalle de estas cuentas a la oposición. "Señora alcaldesa, tender la mano a todos para construir una ciudad mejor pero sin poner nada de su parte, es como fijarse en la velocidad de los vagones de cola cuando la locomotora está parada", ha dicho.

El portavoz del PRC, Felipe Piña, ha denunciado que este presupuesto es "otra huida hacia delante" del PP y los regionalistas han presentado enmienda a la totalidad de estas cuentas porque son un "proyecto totalmente equívoco". "Mientras en ciudades como Bilbao trabajan para atraer inversión, aquí nos centramos en la desratización fruto de su mala gestión y gobernanza", ha dicho.

Por su parte, el concejal de IU, Keruin Martínez, ha tachado de "opaco" el presupuesto en el que "cuesta enterarse que hay en cada cajón de sastre" y, además, ha denunciado que los 'populares' no hayan aceptado "ninguna propuesta alternativa" de los grupos. "Recogimos el guante de la Alcaldía, nos hemos currado las enmiendas y el PP no ha querido trabajar, ni negociar, ni explorar la viabilidad de las propuestas", ha denunciado.

Desde el PP, el concejal de Economía, Javier García, ha rechazado las consideraciones de la oposición y ha señalado que "hay que contar la realidad de las cosas" defendiendo que es un presupuesto que "garantiza los servicios públicos esenciales" y con "un perfil claramente inversor" para "seguir mejorando la ciudad con los menores impuestos posibles" a los ciudadanos.

Además, ha criticado a Vox y PRC por sus enmiendas a la totalidad "porque no quieren mojarse con enmiendas parciales" y, por tanto, "no aportar medidas concretas de mejora". "Es decepcionante que, en lugar de arrimar el hombro y contribuir con soluciones, haya optado por la crítica fácil y vacía", ha dicho.

En cuanto a las enmiendas parciales de PSOE e IU, ha reconocido que "no se han parapetado tras una enmienda a la totalidad" pero ha considerado que las propuestas de ambos grupos "están llenas de costuras mal hechas lo que evidencia un desconocimiento muy preocupante".

Concretamente, sobre las 40 enmiendas de los socialistas, ha señalado que el PP las ha desestimado "por muy diversos motivos" pero especialmente porque "implicarían disparar la deuda bancaria a niveles insostenibles". Por lo mismo, ha dicho García, también se han rechazado las nueve enmiendas de IU.