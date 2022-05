El PP busca un "gran acuerdo" sobre inversiones ferroviarias en Cantabria para negociarlo con el Estado

Se trata de aglutinar todas las demandas en esta materia en un solo documento y buscar que el Gobierno lo firme, comprometiendo plazos

El PP propone un "gran acuerdo regional" sobre las inversiones en infraestructuras ferroviarias que Cantabria "necesita y demanda" de cara a la próxima década, que se materialice en un convenio que aglutine todas las actuaciones que se precisan (tren a Bilbao, alta velocidad por la Meseta y Cercanías) y en el que se establezcan plazos para poder negociarlo y firmarlo con el Gobierno de España.

Para ello, el grupo popular en el Parlamento de Cantabria ha registrado una proposición no de ley con esta propuesta, que se debatirá el próximo lunes, 9 de mayo, en el Pleno, con el objetivo de buscar el respaldo del resto de fuerzas políticas de la Cámara, tanto las que sustentan al Gobierno (PRC-PSOE) como la de los otros partidos de la oposición (Cs y Vox).

"Basta ya de peticiones sueltas, basta ya de conversaciones de café, basta ya de promesas verbales en un pasillo que luego nunca se cumplen. Hace falta un acuerdo general en la región que permita a las instituciones de Cantabria negociar con el Gobierno de España un convenio por escrito que trace las inversiones ferroviarias para los próximos diez años", ha reivindicado este jueves el portavoz del PP, Íñigo Fernández, en la rueda de prensa para presentar esta iniciativa.

Y es que, a su juicio, cuando queda un año de legislatura, Cantabria no puede "soportar más tomaduras de pelo" en materia ferroviaria "ni fiarlo todo a compromisos verbales" de personas que "a menudo no cumplen" y que --dice--, "muy probablemente, dentro de un año no van a estar".

ACTUACIONES CONCRETAS Y PLAZOS

En su iniciativa, los 'populares' no solo proponen este "gran acuerdo institucional, político y social" sino que también especifica las actuaciones y los plazos que deben recogerse.

Así, se demanda la incorporación de Cantabria en la red básica europea a través del llamado Corredor Ferroviario Atlántico "tan pronto como se actualice dicho mapa por parte de las autoridades de la UE".

En este sentido, Fernández ha insistido en que fue en 2010 --cuando José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en España y Miguel Ángel Revilla en Cantabria-- cuando la comunidad quedó "excluida".

Además, según plantean los 'populares', el documento debe incluir la tramitación de las solicitudes que permitan el acceso a los fondos europeos con el fin de financiar "en parte" estas actuaciones y agilizar la inclusión de las mismas.

En cuanto a actuaciones concretas, y en relación con la conexión de Cantabria con la red nacional de alta velocidad ferroviaria, el PP quiere que el convenio incluya la "licitación inmediata" --este mismo año-- de los tramos Osorno-Calahorra de Boedo y Calahorra de Boedo-Alar del Rey; la resolución ya de los estudios hidrogeológicos entre Alar, Aguilar de Campoo y Reinosa.

También se pide la presentación "inmediata" del estudio de alternativas del tramo Aguilar-Reinosa a escala 1: 5.000 para que este mismo año pueda someterse al trámite de información pública.

Y es que el PP ha denunciado que la marcha de las obras de los dos tramos en ejecución es "exasperante" y cree que a ese ritmo la alta velocidad a Cantabria no llegará hasta dentro de veinte años, algo que se quiere corregir fijando en el documento a negociar con el Estado "un horizonte más próximo".

También se reclama el inicio antes de que acabe la legislatura de las obras del proyecto de duplicación de vía Santander-Torrelavega "en todos sus tramos" (Santander-Muriedas, Muriedas-Guarnizo, Guarnizo-Renedo y Renedo-Torrelavega).

En cuanto al nuevo tren entre Santander y Bilbao, se pide que en lo que queda de legislatura se inicie el trámite de información pública de un estudio informativo "potente y solvente" --y no con "cuatro dibujos"-- para que pueda tramitarse en la próxima la declaración de impacto ambiental.

Reactivar en esta presente legislatura los proyectos de integración ferroviaria en Santander, Torrelavega y Camargo y retomar el Plan de Cercanías de Cantabria presentado en 2017, que, según el PP, está "completamente abandonado". Concretamente, se reclama que esté totalmente ejecutado en para 2025.