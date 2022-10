El PP considera "inasumibles" las inversiones de los PGE en infraestructuras de Cantabria

Fernández denuncia se "abandonan" las carreteras y que, al ritmo de ejecución actual, la alta velocidad llegará dentro de 20 años

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado hoy que las inversiones en infraestructuras para Cantabria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 "abandonan" las carreteras y, con el actual ritmo de consignación, se finalizaría la conexión de alta velocidad ferroviaria en 2042, unos hechos que para el PP son "inasumibles".

Por eso, interpelarán al Gobierno regional PRC-PSOE en el Pleno del Parlamento del 2 de noviembre sobre su pronunciamiento respecto a las inversiones en infraestructuras de los PGE, puesto que, transcurrido un mes desde que se registró el documento en el Congreso, no ha existido una valoración "oficial" del Ejecutivo "a lo mejor porque no hay mucho que celebrar".

Así lo ha dicho en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP, Iñigo Fernández, que ha advertido que estas carencias no se solucionan con enmiendas, y que se trata del último presupuesto de la legislatura, por lo que "todo lo que prometió Pedro Sánchez y no ha hecho, ya no lo va a hacer: los grandes anuncios y compromisos para la legislatura están todos sin atender".

En relación a las carreteras, ha denunciado el "abandono total y absoluto", tanto de la autovía Burgos-Aguilar, como del tercer carril de la A-8 entre Laredo y Vizcaya y del de Polanco-Bezana en la A-67, "sin posibilidad de arrancar porque no hay inversión".

Y sobre el ferrocarril, ha recordado que se han adjudicado dos tramos del corredor con Palencia a un ritmo de ejecución e inversión del 5%, que, de continuar, supondría que las obras estarían concluidas dentro de 20 años, en 2042.

Fernández ha afirmado que los tres grandes proyectos de carreteras están "paralizados, en el cajón, abandonados". Así, en la autovía Burgos-Aguilar restan por ejecutarse cuatro tramos y se han consignado 670.000 euros en los PGE, "una cantidad simbólica para no hacer nada", ha valorado.

La ampliación del tercer carril de la A-8 entre Laredo y el límite con Vizcaya tiene una dotación de 500.000 euros "para no hacer nada"; y la del tercer carril entre Bezana y Polanco, de un millón de euros, también "para no hacer nada".

"Este es el interés de Pedro Sánchez por la mejora de las infraestructuras de carreteras en Cantabria; el resultado de cuatro años y medio de Gobierno es el abandono al que Pedro Sánchez ha sometido a Cantabria y sus carreteras", ha dicho, apostillando que para Lanestosa, Los Tornos o San Glorio "no hay ni un euro".

También se ha referido a los 15 millones para el Desfiladero de la Hermida, cuyos plazos "no se cumplen, se retrasan", recordado que se trata de un proyecto de 2016.

Al respecto, ha tachado de "espeluznante" el mandato de Sánchez en lo relativo a Cantabria, apuntando que "la única obra en ejecución" fue adjudicada en 2018, cuando estaban Mariano Rajoy e Íñigo de la Serna en el Gobierno central, y desde entonces "ni una obra nueva y lo que está en ejecución, con considerable retraso", como el nudo de Torrelavega, que finalizará en 2024 cuando se adjudicó en 2018.

En relación a la alta velocidad, también fue con Rajoy cuando se contrató la redacción de los proyectos, ha apuntado, señalando que en el tiempo de mandato de Sánchez se han adjudicado dos tramos y se avanza "muy lentamente", por lo que ha pedido "mayor velocidad y compromiso".

Los PGE de 2022 recogían 80 millones para la alta velocidad y los de 2023 un total de 90. El valor total del proyecto asciende a 1.600 millones, con lo que, hasta el momento, se consigna "a razón del 5% al año". "A ese ritmo de ejecución no terminará hasta 2042", algo "inasumible para Cantabria", ha subrayado.

En cuanto a la conexión con Bilbao, ha apuntado que en esta legislatura "no se han hecho grandes cosas" más allá de la "ministra enseñando unos dibujos". Y para el soterramiento de Torrelavega tampoco se contempla nada en el documento inicial de presupuestos.

Por todo ello, ha reiterado que Sánchez no ha cumplido sus compromisos con Cantabria ni en carreteras ni en ferrocarril. "Esto es lo que vale su palabra y los acuerdos de Revilla con Sánchez", ha criticado, afirmando que el presidente cántabro "ha vinculado su futuro político al de Sánchez a cambio de muy poco para Cantabria, prácticamente nada".

Y ha remarcado que las "carencias" de los PGE con las inversiones para Cantabria "no se arreglan con enmiendas, solo con cambios de Gobierno", que Fernández espera que se produzcan el próximo año en la comunidad autónoma y en Madrid "para que las obligaciones que España tiene con Cantabria en infraestructuras se empiecen a cumplir por fin".