El PP considera que el proyecto de Ley de Vivienda es "malo", sectareo y "protege al okupa frente al propietario"

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular está seguro de que el Gobierno de Cantabria PRC-PSOE, "por suerte", no tendrá tiempo para aprobar durante esta legislatura su Ley de Vivienda, que en su opinión es "una ley mala de principio a fin, y un copia y pega de distintas legislaciones de otras comunidades", además de sectaria, y que "protege al okupa frente al propietario".

Además, ha considerado que el texto "mezcla conceptos, no define y crea inseguridad jurídica". En definitiva, para el popular se trata de "una verdadera chapuza legislativa" que, en su opinión, "deja a las cuestiones reglamentarias infinidad de situaciones que van a crear problemas a posteriori".

En un comunicado, Media ha denunciado que el Gobierno ha basado la norma en "un sectarismo que aplica las ideologías políticas de extrema izquierda" a cuestiones que, como la vivienda, "son básicas para nuestra sociedad".

"Necesitamos facilitar que todos aquellos ciudadanos que no puedan conseguir por sus propios medios el acceso a una vivienda digna, lo consigan. Ese fin debe ser perseguido desde el Parlamento y desde el Gobierno de Cantabria, pero con trabajo, hechos y realidades, no con una ley que pondrá muchas más dificultades a todos esos cántabros que no lo están pasando bien", ha subrayado el diputado del PP.

Y es que, en su opinión, con esta Ley no se va a conseguir, porque "no se ayuda a garantizar que quien ponga una vivienda en alquiler, consiga que ese alquiler pueda ser cobrado". Además, a su juicio tampoco se ofrecen garantías de que, si se produce un desperfecto en el inmueble, no deberá asumirlo en solitario el titular y que cuando haya problemas con ese inquilino o incluso con un okupa, la ley esté de su parte para recuperar esa propiedad.

En este sentido, ha afirmado que el proyecto "protege al okupa frente al propietario y supone un ataque directo a la propiedad privada", al declarar el alquiler forzoso de la vivienda vacía y por lo tanto, la expropiación de hecho de su uso.

Al respecto ha deplorado que se "impongan medidas coercitivas para obligar a un propietario a poner su vivienda en el mercado de alquiler en contra de su voluntad, penalizando la vivienda vacía con recargo de impuestos y multas millonarias, y llegando a obligar a realizar un alquiler forzoso". "Eso en cualquier sitio se denomina expropiación de la propiedad privada. El Gobierno de Cantabria no debe obligar a los propietarios de viviendas a alquilar, en contra de su voluntad, esos inmuebles. Eso no es propio de la España constitucional", ha señalado el diputado popular.

Por otro lado, ha expresado su convencimiento de que el Partido Regionalista considera que se trata "de una aberración jurídica", y por ello les ha reprochado que hayan aprobado el proyecto en Consejo de Gobierno, aconsejándoles que cuando una iniciativa "venga de la parte socialista, la lean dos veces".

Media ha concluido diciendo que "lo que pretende el Partido Socialista lo conocemos todos: asimilarnos a Venezuela y Caracas frente a Europa y Bruselas". "Nosotros estamos más por Bruselas", espero que ustedes, en referencia a los regionalistas, "sepan en qué sitio están".