El PP denuncia la "inacción" del Gobierno ante las "obscenas" listas de espera sanitarias

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado la "inacción" del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ante las "obscenas" listas de espera sanitarias que, a su juicio, "ni preocupan ni ocupan" al Ejecutivo regional y son "imagen fiel del deterioro" de la sanidad en la comunidad, que está "peor" que nunca.

Ha atribuido los datos a una "mala organización" pues "no se prioriza, no existen criterios y no existe una organización orientada a trabajar de verdad en reducir las listas de espera", ha afirmado el portavoz de Sanidad del PP de Cantabria y exgerente de Valdecilla, César Pascual, que ve "inconcebible que los cántabros paguen a costa de su salud la nefasta gestión" del Gobierno de Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga en Sanidad.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa tras conocer que, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad a cierre de 2022, Cantabria tiene la segunda tasa más alta de lista de espera quirúrgica del país y la peor del país de quienes aguardan para una consulta con el especialista, duplicando en este caso la de Madrid y cuatriplicando la del País Vasco.

En un rueda de prensa, Pascual ha remarcado que en esta legislatura la lista de espera quirúrgica se ha incrementado en casi un 50% y en los ocho últimos años de Gobierno PRC-PSOE un 80%,, Además, ha aludido a que la tiempo medio de espera para operarse es de 154 días, aunque casi un tercio de ellos llegan a los 180, un dato "escalofriante".

Pero para el diputado del PP la lista de espera "más grave" es la relativa a las consultas con el especialista pues, según ha dicho, son pacientes que están aguardando un diagnóstico.

En ese sentido, ha subrayado que en Cantabria hay más de 61.000 personas que están a la espera de una consulta para la que, de media, tienen que esperar 91 días.

Ante estos datos, Pascual cree que las listas de espera deberían preocupar al Gobierno, no solo porque sean "las peores" sino porque son "las de quienes no pueden saltárselas". "Estamos en una comunidad autónoma donde esperan los que no pueden pagarse una sanidad privada o un seguro médico y los que no son allegados o familiares de alguien del Gobierno de Cantabria", ha lamentado.

Además, el diputado del PP ha rechazado las "excusas" y "disculpas" del vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga (PSOE), para justificar estos datos "escandalosos" que --ha dicho Pascual-- "en modo alguno" pueden achacarse a la pandemia porque "sin pandemia todos los indicadores han seguido empeorándose". "La disculpa del llamado efecto marea no se sostiene a estas alturas", ha aseverado.

También ha señalado que el "desastre" de las listas de espera se entienden aún menos cuando Cantabria es, según Pascual, la comunidad autónoma en la que más médicos y profesionales de enfermería por habitante.

Pascual ha advertido de que considera que si no se emplea "toda la maquinaria sanitaria" de la comunidad, tanto pública como privada, "va a ser muy complicado" revertir la situación.

En contraposición a la "nefasta gestión" del actual Gobierno, Pascual ha reivindicado que con el PP se lograron reducir las listas de espera, en un contexto de crisis en el que no se podía pagar actividad extraordinaria.

"BAILE DE CESES" Y "CONFLICTIVIDAD" CON LOS SANITARIOS

Y ya de una forma más genérica, el diputado del PP ha afirmado que nunca la sanidad de Cantabria desde que se trasfirieron las competencias ha estado peor que ahora. "Nunca una gestión tan desastrosa había causado tanto dolor y había desprotegido tanto a los ciudadanos de esta región", ha opinado.

Ha afirmado que la legislatura ha estado marcada por el "escándalo del baile de ceses y dimisiones de altos cargos" en Sanidad (más de 26) y también por la "conflictividad" con los profesionales sanitarios.

"La falta de empatía y de capacidad negociadora con posiciones de soberbia y rigidez han marcado la agenda de este Gobierno en su relación con los profesionales", ha aseverado Pascual, quien ha recordado que en esta legislatura ha habido huelga de médicos de Atención Primaria, de médicos de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria, conflictos con las enfermeras, con los anestesistas de Laredo y conflictos con las remuneraciones de la actividad extraordinaria.

LA OFERTA DEL SCS SOBRE LAS TARIFAS DE LA ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

Respecto a este último conflicto, Pascual ha aludido a la nueva oferta hecha por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) que contempla una subida media del 10 por ciento a los médicos de todas las especialidades que quieran operar por la tarde, el doble de lo planteado hace un mes, con el fin de reducir la lista de espera.

Esta nueva oferta, que se debatirá en la Mesa Sectorial convocada para el próximo lunes, llega después de mes y medio con la actividad quirúrgica extraordinaria paralizada ante la falta de acuerdo entre los profesionales y el SCS por las tarifas.

Pascual ha considerado llamativo esta oferta que dobla a la realizada unas semanas antes, cuando el SCS debía que era "imposible de mejorar".