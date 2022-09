El PP denuncia que Pesquera se ha atribuido "en persona" la selección del nuevo director del Banco de Sangre

En la convocatoria, publicada hoy en el BOC, se establece que Pesquera podrá entrevistar a los aspirantes y remitirá una propuesta al Patronato

El PP ha denunciado que el titular de Sanidad, Raúl Pesquera (PSOE), se ha atribuido "en persona" la selección del nuevo director del Banco de Sangre tras el "sorprendente" cese en el cargo del doctor José Luis Pesquera, al que el consejero ha agradecido los servicios prestados y su "profesionalidad", pero ha insistido en que los "nuevos proyectos" y "retos" hacen precisos "nuevos perfiles".

Así lo ha dicho Pesquera al ser cuestionado en el Pleno por el PP por las razones del cese del que ha sido director del Banco de Sangre durante los últimos 16 años y los "criterios objetivos" que se iban a valorar en la selección de su sucesor.

Estas preguntas han coincidido con el día en que se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la convocatoria de la Fundación Marqués de Valdecilla --de la que depende el Banco de Sangre y Tejidos-- para la cobertura de la plaza de director.

Entre otros requisitos para optar a este puesto, se establece la de tener la especialidad médica de Hematología y Hemoterapia, así como poseer experiencia posterior a la titulación de un mínimo de tres años, en uno o varios centros o servicios de transfusión autorizados y en el

ámbito de actuación de establecimientos de tejidos.

El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario popular, César Pascual, ha opinado que lo "más sorprendente" de la convocatoria es lo relativo al proceso de selección y más concretamente a que, según ha denunciado el diputado del PP, es el propio Pesquera el que se atribuye, "en persona", la selección.

En la convocatoria se da un plazo de diez días, a contar desde este martes, para presentar solicitudes que deberán estar "dirigidas" al propio Pesquera en su calidad de presidente del Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla.

Se establece que, finalizado, el plazo de presentación de solicitudes, el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla comprobará el cumplimiento de los requisitos por los candidatos y remitirá al

Presidente del Patronato (Pesquera) la relación de admitidos.

Se indica en la convocatoria, y así lo ha resaltado Pascual, que Pesquera "podrá realizar una entrevista a los aspirantes que cumplan

los requisitos de participación que permita deducir sus aptitudes para el puesto de trabajo solicitado".

Además, se añade que el candidato será seleccionado "conforme a criterios de idoneidad, atendiendo a la adecuación para el puesto directivo de los méritos de su curriculum profesional y, en su caso, de

la entrevista".

Así, se establece que la convocatoria se resolverá "mediante resolución del Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, a propuesta motivada del Consejero de Sanidad" y se publicará en el BOC.

"Luego ustedes se extrañan que pensemos que adjudican los puestos a los que les interesan", ha afirmado Pascual, que ha afirmado que "no sale de su asombro".

El diputado popular se ha preguntado "dónde se ha visto que un consejero haga una selección de personal y, además, a título individual".

El consejero, por su parte, ha explicado que los requisitos de la convocatoria han sido "los mismos" que en las anteriores.

Y en cuanto al cese del director, Pesquera ha vuelto a insistir en las razones que ya expuso hace unos días para justificar el cese de su hasta ahora director --que actualmente está de vacaciones --e insistió en que las nuevas líneas de trabajo, proyectos y retos hacen preciso otros perfiles.

Tras ello, Pascual (PP) considera que el consejero "no ha motivado el cese" ni explicado por qué el doctor Arroyo ya no es idóneo para el puesto y para desarrollar esas nuevas líneas de trabajo y cree que el cese puede ser consecuencia "de algo que vienes de atrás en el tiempo porque si no, no tiene explicación".

El consejero ha asegurado que el Banco de Sangre "funciona perfectamente", ha dado datos de las donaciones que ha habido en los últimos 15 días que el doctor Arroyo ha estado de vacaciones y ha asegurado que está "perfectamente planificado" lo que va a hacer en los próximos 6 meses salvo que "haya alguna necesidad imperiosa y haya que hacer algún llamamiento".

"COLOCACIONES" EN LA UC

En el Pleno de este lunes, Vox ha preguntado al vicepresidente regional y consejero de Universidades, Pablo Zuloaga (PSOE), por la colocación de cargos nombrados por este partido en diferentes puestos como profesores de la Universidad de Cantabria.

Así, además de volver a denunciar que recientemente el ahora director general de Universidades, Antonio Domínguez, se ha "autogestionado" una plaza como profesor titular de la UC, ha asegurado en el Pleno que el diputado del PSOE por Cantabria, Pedro Casares, hizo lo mismo en 2019.

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha asegurado que Casares consiguió la plaza de profesor contratado doctor en la Oferta Pública de Empleo de la UC en 2019, tras haberla solicitado al Rectorado.

Y ha afirmado que ya en la convocatoria del concurso, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 1 de agosto de 2019, "estaba asignada" a Casares con su propio perfil docente e investigador ajustado a su trayectoria: 'Economía creativa y economía del transporte'.

Además, Palacio ha señalado que en el Tribunal que tenía que conceder la plaza a Casares estaba su director de tesis doctoral, Pablo Coto.

En este sentido, el portavoz de Vox ha acusado a Zuloaga de "tolerar y permitir" estas situaciones.

Al respecto, Zuloaga ha criticado que el portavoz de Vox quiera "difamar" y "manchar" el trabajo de la UC, que, según ha dicho, se rige bajo el principio de la Autonomía universitaria, por lo que ningún miembro fuera de la UC, ha dicho, "tiene autoridad" para tomar decisiones dentro de la institución.

Al margen de esta cuestión, en su intervención ha anunciado que el techo de inversión pública del Ejecutivo en la UC volverá a ser "histórico" en los Presupuestos de 2023 para fortalecer su capacidad docente e investigadora.

OKUPACIÓN

Otra de las interpelaciones que se han llevado a cabo este lunes en la sesión plenaria ha corrido a cargo del portavoz del PP, Íñigo Fernández, quien ha pedido explicaciones al Gobierno por la existencia de siete viviendas propiedad del Gobierno de Cantabria que han sido ocupadas ilegalmente en Argoños.

Además, ha denunciado el creciente problema que, a su juicio, supone la okupación en Cantabria.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, con competencias en materia de vivienda, ha anunciado que ya se han iniciado los trámites para sus correspondientes desalojos.

Según explicó el PP hace unos días, las siete son viviendas afectadas por sentencias de derribo que pasaron a ser del Ejecutivo regional mediante la indemnización a sus propietarios.

Además, Gómez de Diego les ha acusado de "faltar a la verdad" y "asustar" a los ciudadanos, porque, según ha dicho, la okupación "no es un problema grave en Cantabria" y ha asegurado que, cuando ocurre, los desalojos se llevan siempre a cabo.

En este sentido, De Diego ha explicado que existen dos tipos de ocupación: por un lado el allanamiento de morada en vivienda principal o segunda vivienda, que es un delito grave y está sancionado con penas de prisión, y para el que el desalojo se produce en un plazo de 72 horas y, por otra, los delitos de usurpación, que están considerados leves y cuyo plazo de desalojo se demora más debido a que las ocupaciones se producen en viviendas vacías que suelen pertenecer a bancos o fondos de inversión que tardan más en notificar la incidencia.