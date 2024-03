El PP dice que el anterior Gobierno PRC-PSOE no compró mascarillas a empresas vinculadas al 'caso Koldo'

Decenas de personas se concentran ante el Parlamento para protestar por la falta de médico en Penagos desde junio



SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, el 'popular' César Pascual, ha señalado que todos los procedimientos de adquisición de mascarillas realizados durante la pandemia por el anterior Ejecutivo de PRC-PSOE "cumplieron la legislación" y no hay "ni rastro" de lo contrario.

Así, ha aclarado que no se contrató a "ninguna empresa" de las que se han vinculado al 'caso Koldo' hasta el momento. "Se han comprado correctamente y siguiendo los procedimientos", ha dicho Pascual en el Pleno del Parlamento de este lunes, en el que ha respondido a preguntas sobre este asunto formuladas por Vox.

La portavoz del grupo, Leticia Díaz, ha pedido al consejero datos sobre el número de mascarillas adquiridas y a qué empresas y ha criticado su "imprecisión" tras responderle que la cantidad es "imposible de calcular" y que la relación de entidades contratadas se lo remitiría por escrito porque son "listas y listas".

Ante las críticas, el 'popular' ha pedido a la diputada de Vox que no "siembre la duda" sobre algo que no ha ocurrido, al menos con las empresas que se han vinculado a la trama hasta ahora. "Si mañana sale otra, no soy adivino. De las que han salido, ninguna", ha dicho, añadiendo que no ve la necesidad de "salpicar" instituciones que no están involucradas.

Además, Pascual ha vuelto a responder en la sesión plenaria a preguntas del PSOE por el cronograma de la Consejería para resolver los procesos selectivos convocados por el Servicio Cántabro de Salud, como ya hizo en el Pleno anterior; y a otras del PRC sobre el programa de incentivos que el Parlamento aprobó poner en marcha para cubrir la falta de médicos en los consultorios rurales.

Respecto a los plazos para resolver las ofertas de empleo público, el consejero ha reiterado que la intención es abordar la de 2018 "antes de verano" y el concurso de traslados para finales de mayo.

En cuanto al proceso de estabilización de plazas, con convocatorias de 76 categorías, para algunas de ellas los tribunales ya se están reuniendo para elaborar las preguntas de los exámenes, y serán éstos los que fijen las fechas.

Eso sí, si no da tiempo a estos procesos antes de verano "tendrán que esperar a después". "En mitad de verano no nos podemos meter en un caos de tomas de posesiones y de descontrataciones". "Ni exámenes en verano, ni tomas de posesión en verano, porque no podemos emter a la región en el caos", ha explicado el titular de Salud, que ha señalado que si no se llega los procedimientos se harían entre septiembre y octubre.

Y a diferencia de lo que ha opinado el diputado del PSOE que le ha hecho las preguntas, Raúl Pesquera (exconsejero de Sanidad), Pascual ha defendido que sí daría tiempo a cerrar el proceso de estabilización en 2024.

A continuación se pasaría a las ofertas de empleo público de 2020, 2021 y 2020, que se prevén resolver el año que viene aunque "no son la prioridad" porque hay tres años para hacerlo desde que se convocan.

PLAZAS DEL HOSPITAL DE LAREDO

Por otro lado está pendiente de sacar la convocatoria extraordinaria para plazas difícil cobertura en el Hospital de Laredo, que se acordará esta semana en una mesa sectorial con los sindicatos. Ésta contará con un modelo de concurso baremado, por lo que "no va a haber oposición, no va a haber examen", como están haciendo otras comunidades, ha explicado Pascual.

Con todo, y ante las críticas del PSOE por la ausencia de plazos concretos, Pascual ha dicho que "no puede dar fechas a ciencia cierta" porque depende del programa informático que la anterior Consejería de Sanidad -en manos del PSOE- dejó adjudicado y "no funciona", llamado Orión.

"Usted me pide cronograma, pues le voy a decir: el que Orión quiera, porque es que estoy en sus manos", ha lamentado. Y ha reiterado que, por si no se consigue que llegue a funcionar correctamente, se ha diseñado incluso un plan de contingencia para trabajar a mano.

AMBULANCIAS

Sin embargo, Pesquera le ha advertido que "no van a llegar" a terminar los procesos en diciembre, como tampoco llegarán en plazo las ambulancias comprometidas por la empresa adjudicataria, Autransa, tal y como viene avisando el PSOE en numerosos plenos.

Tras su intervención, el partido ha remitido un comunicado en el que lamenta que ""el PP no cumple el pliego de ambulancias" y la concesionaria debería ser penalizada con más de 300.000 por incumplimientos del contrato.

Y es que según los pliegos, el Gobierno debía tener a día 13 de marzo 48 ambulancias de menos de 4 años y "esto no está sucediendo", pues a día de hoy se cuenta con 30, según Pesquera.

En este sentido, ha recordado a Pascual que "la penalización son 1.500 euros por ambulancia que falte y día que no esté en funcionamiento".

CONSULTORIOS RURALES

Además, coincidiendo con el Pleno varias decenas de personas se han concentrado ante el Parlamento para protestar por la ausencia de médico en el consultorio de Penagos desde junio de 2023.

Portavoces de algunos de los grupos políticos se han acercado a hablar con los manifestantes, además de que el PRC ha preguntado a Pascual por las actuaciones llevadas a cabo para establecer incentivos dirigidos a la categoría de los médicos de familia en las zonas rurales, ya que la Cámara aprobó por unanimidad en septiembre una propuesta para implantarlos.

El consejero ha indicado que se está trabajando en nuevas fórmulas de contratación en estas zonas pero no es posible determinar qué plazas son de difícil cobertura hasta que no se resuelva el concurso de traslados.

Y respecto a algunos complementos, como el de transporte, ha dicho que se les está buscando un encaje porque jurídicamente se consideran "discriminatorios".

Sin embargo, la regionalista Paula Fernández ha acusado al consejero de "dar banzazos" y de no tener un plan. "Va pasando el tiempo y se nos van los médicos a otras comunidades", ha lamentado.