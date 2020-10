El PP dice que la comisión especial es la única opción "legal" para analizar el contrato de basuras

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander, César Díaz, ha insistido hoy en que la creación de una comisión especial es la única opción "legal, ágil y operativa" para analizar, investigar y evaluar el contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento orgánico del Pleno y en el resto de normativa aplicable.

Díaz se ha pronunciado así en un comunicado, después de que esta mañana el socio del PP en el equipo de Gobierno, Ciudadanos, anunciara que no votará a favor de esta iniciativa en el Pleno porque la formación naranja quiere que la comisión sea abierta y pública, y no "ultrasecreta" como en su opinión pretenden los populares, cuya comisión no sería pública.

Sin embargo, según Díaz, "los ciudadanos no están ahora para brindis al sol, invenciones de órganos y reglas que carecen de respaldo jurídico, sino para que empecemos a trabajar ya, de inmediato, en la evaluación y seguimiento del contrato, recabando toda la información necesaria en aras de ofrecer el mejor servicio posible".

En este sentido, ha recordado que la aprobación de esta iniciativa, frente al resto de propuestas planteadas (dos mociones de PSOE y una de Cs), permitiría celebrar la primera reunión de la comisión en el mismo mes de noviembre, acelerando así todo lo relacionado con el análisis del contrato.

Asimismo, ha hecho hincapié que se trata de "la única opción de las planteadas que se ajusta a la legalidad", avalada por el informe del secretario general del Pleno "que permite operatividad, agilidad en el proceso y total transparencia", ha remachado.

Díaz ha recordado además que ninguna comisión del Ayuntamiento es pública, porque así lo establece la normativa, "pero ello no significa que se oculten datos, sino todo lo contrario, porque la información siempre está a disposición de todos los grupos municipales".

"Nuestra máxima preocupación es ofrecer el mejor servicio a los santanderinos y vamos a analizar con detalle el contrato para conseguir este objetivo, ajustándonos siempre a la legalidad y con la máxima transparencia, pero sin entrar en debates estériles", ha subrayado.

De esta forma, en la comisión especial, además de estar representados todos los grupos políticos, podrán participar los técnicos y funcionarios cuya aportación se considere necesaria para aclarar todas las cuestiones que se planteen.

Díaz ha subrayado que "la transparencia ha marcado todo este proceso", en el que se ha facilitado toda la información a los santanderinos y a los grupos de la oposición, a través de los diferentes órganos municipales: en la Junta de Portavoces, en la Comisión de Desarrollo Sostenible y en el Pleno. "Y así se va a seguir haciendo", ha adelantado.

"Se van a dar todas las explicaciones que sean necesarias y se resolverán todas las dudas, pero además de forma inmediata, porque las opciones que plantean otros grupos, además de ser inviables según el Reglamento actual, exigirían un retraso en el proceso de varios meses", ha añadido.

Bajo esta premisa de "responsabilidad" y de que se esclarezcan todas las circunstancias sobre el contrato, la comisión especial propuesta por la alcaldesa pide que se analicen, al menos, los siguientes aspectos: el proceso de licitación y posterior adjudicación del actual contrato; la fase de ejecución del mismo; el procedimiento de resolución; la liquidación del documento actual; la fase de prestación del servicio en tanto en cuanto se adjudica el nuevo; y el proceso de licitación del próximo contrato.

De esta forma, en este órgano se analizarán con detalle, entre otras cuestiones, los pliegos administrativos y técnicos, las ofertas presentadas, la valoración de las mismas y la adjudicación así como la puesta en marcha del servicio, el control externo e interno, los incumplimientos y los expedientes de penalización. También se examinarán los motivos que conducen a la incoación del expediente, el estado actual del procedimiento y la tramitación pendiente.