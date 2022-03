El PP dice que en la plaza de jefe de Vialidad se ha seguido un proceso reglado y con el acuerdo de los sindicatos

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda (PP), ha afirmado que la plaza de jefe de Vialidad se ha cubierto siguiendo un proceso "reglado, totalmente transparente y con el acuerdo de los sindicatos", por lo que ha desmentido, de forma rotunda y tajante, la "montaña de mentiras" del portavoz socialista, Daniel Fernández, sobre supuestas sospechas "absolutamente infundadas".

Nalda ha respondidó así a la denuncia del Grupo Socialista del "nombramiento bajo sospecha" de un "viejo conocido" del concejal de Fomento y primer teniente de alcalde, César Díaz (PP), como jefe del Servicio de Vialidad municipal, un puesto que estaba vacante desde hace 25 años y que se ha convocado ahora por el procedimiento de urgencia y concurso de méritos, en contra de la opinión de los sindicatos, que además creían más urgente cubrir otras plazas vacantes, según ha afirmado Fernández.

En un comunicado, Nalda ha hablado de "falsedades". "Desde que se tendrá que votar el nombramiento, cuando es por resolución y no se vota, hasta que no existe el procedimiento de urgencia al que aluden; además de que las bases las redacta el Servicio de Régimen Interior, cuando son iguales para todos, se consensuaron con los sindicatos y no han sido recurridas".

"La valoración de los méritos de los candidatos la realizan funcionarios municipales y el procedimiento es el habitual en todas las administraciones públicas", ha añadido.

El responsable municipal de Personal ha censurado la "irresponsabilidad y falta del más mínimo respeto a la labor de los sindicatos y funcionarios municipales" que representan las afirmaciones del portavoz del PSOE.

"El cúmulo de mentiras es tal que solo se puede justificar por intentar crear sospechas infundadas cuando, nada más solicitar ver el expediente y sin que haya dado tiempo a que se les entregue, no tienen el más mínimo reparo en realizar todas estas especulaciones, poniendo en tela de juicio la honorabilidad y profesionalidad de los funcionarios de la Comisión de Valoración, conformada exclusivamente por empleados municipales y sin ningún político, así como del propio candidato", ha remarcado.

Nalda ha negado que la plaza lleve vacante 25 años y, en este sentido, ha explicado que las labores de esta plaza han sido ejercidas mediante asignación de funciones por uno de los ingenieros del servicio, hasta su jubilación obligatoria el pasado mes de diciembre, al cumplir 70 años.

Para poder cubrir esta plaza, se incluyó en la Oferta de Empleo Público de 2020, acordada con los sindicatos, y se realizó la convocatoria por el procedimiento habitual "y no por urgencia, dado que no existe este procedimiento, un claro indicativo de que el PSOE además de mentir desconoce la normativa municipal", ha subrayado.

En cuanto a la provisión del puesto por concurso de méritos, "es el sistema previsto en la Relación de Puestos de Trabajo, cuyas bases generales fueron consensuadas con los representantes sindicales en la Mesa de Negociación el 6 de marzo de 2014, es decir, hace ocho años, por lo que es rotundamente falso que se haya utilizado un procedimiento extraordinario para este puesto", ha recalcado Nalda.

"Hay que tener en cuenta que para la provisión de un puesto el procedimiento normal es precisamente el concurso de méritos, dado que el excepcional es la libre designación", que no se ha utilizado en este caso, "por lo que vuelve a quedar en evidencia su afán por manipular la realidad en relación con este proceso", ha dicho.

Las bases para la provisión del puesto fueron publicadas en el BOC de 29 de junio de 2021, a cuya convocatoria se presentaron 10 candidatos de diferentes administraciones públicas. El proceso de selección, llevado a cabo por una Comisión de Valoración conformada por funcionarios municipales de carrera del grupo A1, constó de dos fases: una primera de méritos generales (grado personal consolidado, trabajo desarrollado, cursos de formación y perfeccionamiento, y antigüedad) y otra de méritos específicos (memoria, entrevista y méritos adicionales).

"El Ayuntamiento no puede beneficiar ni tampoco perjudicar a nadie a la hora de acceder a un puesto. Con lo cual el hecho de pertenecer a una misma promoción o de haber coincidido en las aulas en cualquier curso desde Educación Infantil hasta la licenciatura con cualquiera de quienes conformamos la Corporación municipal es absolutamente irrelevante y no puede conllevar ningún tipo de perjuicio ni beneficio para quienes concurren a un proceso selectivo", ha apuntado en relación a las observaciones socialistas de que el candidato mejor valorado en el concurso de méritos para cubrir la plaza de jefe de Vialidad es un "viejo amigo" del concejal de Fomento.