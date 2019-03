PP insta a PRC-PSOE a "garantizar" la ampliación de Santander Coated Solutions

Publicado 15/03/2019 13:02:05 CET

Llevará al Pleno del lunes una moción en este sentido

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará el lunes, 18 de marzo, al penúltimo Pleno del Parlamento de la legislatura, una iniciativa para instar al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) a realizar "con la máxima urgencia" gestiones para garantizar la inversión prevista" por Santander Coated Solutions para ampliar sus instalaciones y a "extremar el cuidado" para que el "retraso" en las tramitaciones de permisos "no ponga en riesgo" proyectos industriales en la comunidad.

Se trata de una moción subsiguiente a la interpelación realizada en el pasado Pleno por el PP y respondida por la vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE).

La iniciativa ha sido presentada este viernes, en rueda de prensa, por el portavoz del PP de Cantabria y diputado, Íñigo Fernández, quien ha recordado que el proyecto de ampliación de Santander Coated Solutions supone una inversión de 100 millones de euros y "hasta 200" empleos y ha censurado que en "más de un año" el Gobierno regional "no ha sido capaz" de completar la tramitación ambiental.

"Cantabria no puede permitirse el lujo de que inversiones de estas características descarrilen porque el Gobierno de Cantabria no hace sus deberes y no hace su trabajo", ha aseverado Fernández.

El portavoz del PP cántabro ha criticado, no solo sobre este caso concreto sino de una forma genérica, que el Gobierno PRC-PSOE "no tienen política industrial" y ha afirmado que en esta legislatura el bipartito regional "no ha atraído ni una sola inversión industrial". Además, se ha quejado de que, además a las empresas ya instaladas que quieren crecer les pone "trabas".

Fernández ha opinado que se trata de un Ejecutivo PRC-PSOE que "no trabaja" y que se ha convertido en un "verdadero obstáculo para la economía, el empleo y la prosperidad" de Cantabria.

El portavoz popular ha contrapuesto la gestión del bipartito en materia industrial con la realizada, a su juicio, por el anterior Gobierno del PP.

Según ha dicho, en la pasada legislatura, con el PP, se consiguió atraer a empresas como Tubacex o Santander Coated Solutions, entre otras.