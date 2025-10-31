El PP no acepta el "chantaje" del PRC y hablará con toda la oposición para intentar aprobar el presupuesto

El coordinador general del PP de Cantabria y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Alonso, realiza declaraciones a los medios de comunicación - PP

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) no acepta el "chantaje" del PRC y hablará con todos los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) para intentar aprobar el presupuesto de 2026.

Así lo ha confirmado este viernes el coordinador general del PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Alonso, que ha opinado que la "estrategia" del PRC con las cinco condiciones planteadas para sentarse a negociar "solo buscaba retrasar la presentación de las cuentas".

Finalmente, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria para 2026 ha sido aprobado este viernes por el Gobierno y ha sido registrado, a continuación, en el Parlamento para iniciar su tramitación, pese a no contar con los apoyos necesarios para sacarlo adelante y que el PP tratará de conseguir ahora.

Según Alonso, ahora "es el momento de hablar con todos los grupos parlamentarios para que se hagan propuestas sensatas, ciertas y reales" a este Presupuesto, el mayor de su historia. "Es el momento de la seriedad, del diálogo, de la responsabilidad de todos los grupos políticos. No es el momento del oportunismo político ni de bloqueo a las cuentas que Cantabria necesita", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación.

De este modo, el coordinador general del PP y portavoz popular ha apelado a la "sensatez" y la "responsabilidad" de los grupos para aprobar los Presupuestos, que recogen unos 220 millones más que el año anterior.

Además, ha destacado que el Gobierno del PP vuelve a cumplir, por tercer año consecutivo, presentando "en tiempo y forma" los presupuestos "que Cantabria necesita" para "seguir profundizando en su transformación".

También, haciendo alusión a las declaraciones realizadas por la diputada del PRC y candidata de este partido a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones, Paula Fernández, tras presentarse en rueda de prensa los Presupuestos, ha opinado que, con ello, ha "demostrado una vez más" el "estado de ansiedad" en que vive.

Y, a preguntas de los periodistas, Alonso no se ha querido pronosticar si finalmente habrá o no acuerdo con el PRC. "Yo al curso de magia no asistí y por lo tanto no lo sé", ha ironizado.

En este sentido, ha afirmado que el PRC es el que tiene que decidir. "Yo no puedo obligar a nadie a llegar a un acuerdo si no quiere", ha aseverado el portavoz popular.

Y ha añadido que, si finalmente no lo hay, serán los regionalistas los que "tendrán que explicar por qué" no llegan a un acuerdo para aprobar "las mejores cuentas públicas" de la historia de la comunidad autónoma y que incluyen "un crecimiento extraordinario en sanidad, en educación y servicios sociales".

Aunque ha reconocido que hasta ahora el PRC ha sido un "socio muy importante" que facilitó tanto la investidura de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la aprobación de los presupuestos de 2024 y 2025 y que ha "colaborado" con el Gobierno en "cuestiones muy importantes", Alonso se ha mostrado partidario de negociar también con otros partidos, incluido Vox.

"Yo soy partidario de aprobar presupuestos con cualquiera que apoye las cuentas del PP", ha zanjado.