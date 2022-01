El PP pide el cese de Garzón y advierte a Revilla que "o está con Sánchez o con los ganaderos"

Lleva al Parlamento regional y a los ayuntamientos iniciativas para exigir a Sánchez que cese al ministro por sus "ataques" a la ganadería

SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP lleva al Parlamento de Cantabria y a los ayuntamientos de la comunidad autónoma iniciativas para pedir el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre la calidad de algunos productos cárnicos españoles y, además, ha advertido al presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), que "o está con Pedro Sánchez o está con los ganaderos porque con los dos a la vez es imposible".

"Como dice el refrán popular, no se puede estar en misa y repicando", ha afirmado la secretaria autonómica del PP de Cantabria y diputada, María José González Revuelta, durante una rueda de prensa para presentar la proposición no de ley que ha registrado en el Parlamento regional y anunciar mociones en los ayuntamientos para "exigir" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la "rectificación inmediata" de las declaraciones de Garzón sobre el sector ganadero en una entrevista al rotativo británico The Guardian.

Estas iniciativas forman parte de la ofensiva institucional de los populares en toda España para propiciar el cese de Garzón tras esta entrevista, en la que criticó a la ganadería intensiva y, según sostienen los populares, "afirmó que España exportaba carne de mala calidad procedente de animales maltratados".

En esta rueda de prensa junto al portavoz de Ganadería del grupo popular, Pedro Gómez, González Revuelta ha trasladado el apoyo de su formación a los ganaderos en general y al sector cárnico en particular ante las manifestaciones de Garzón.

"Han pasado ya más de 15 días y este personaje todavía sigue en su puesto. Ni ha tenido la decencia de dimitir, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue quien le nombró, le ha cesado", ha criticado González Revuelta, para quien las declaraciones del ministro resultan "impresentables".

Los populares consideran que los "repetidos ataques" al sector cárnico son una "irresponsabilidad" que está poniendo en riesgo una industria estratégica para el país, integrada por más de 3.600 empresas y que supone más de dos millones de puestos de trabajo vinculados al sector.

Desde el PP consideran que Garzón no puede poner en duda la calidad de la carne española y no asumir ninguna responsabilidad política, y censuran que Sánchez haya "preferido, una vez más, no tener problemas con Podemos, anteponiendo sus intereses de partido y de gobierno por encima de los intereses del sector primario", que, según han apuntado, no para de recibir ataques por todos lados por parte del Gobierno de España.

"Cuando el IPC se dispara al 6,7%, el más alto de los últimos 30 años, cuando la mayoría de los trabajadores y todos los pensionistas sufren una importante pérdida de poder adquisitivo, el ministro de Consumo está causando otro daño irreparable a la economía española y a la marca España, y lo hace apoyado, con la complacencia y condescendencia del presidente del Gobierno y de todos sus compañeros del Consejo de Ministros", ha lamentado la dirigente del PP.

Al hilo, González Revuelta ha señalado que en Cantabria, al igual que Sánchez, socialistas y regionalistas han demostrado que prefieren mantener el Gobierno de Cantabria aunque a cambio tengan que "vender" a los ganaderos de su tierra.

En ese sentido, ha pedido Revilla y a su consejero de Ganadería, el también regionalista Guillermo Blanco, que dejen de hacer "declaraciones grandilocuentes y pasen de las palabras a los hechos".

Para los populares, "de nada sirve" que el consejero "vocifere y se dé golpes de pecho diciendo que defiende a los ganaderos, cuando su partido, el PRC, apoya los presupuestos de Pedro Sánchez, que sirven para que Garzón siga siendo ministro de Consumo y para que Teresa Ribera siga defendiendo al lobo en lugar de a los ganaderos".

Para los populares, se demuestra, una vez más, la "incoherencia y la hipocresía" del PRC, que "con una mano critica a Sánchez y con la otra le abraza sin exigir nada a cambio".

A juicio de los populares, Revilla debería dar un golpe encima de la mesa y exigir a su socio, a Pedro Sánchez, que si quiere su apoyo, cambie todas las "políticas dañinas y nefastas" que está tomando en relación con el sector primario.

"Nuestro presidente Revilla traga y traga lo que le diga Sánchez. No puede seguir gobernando con quien ataca día tras día los intereses de esta tierra", ha dicho el diputado Pedro Gómez.

DEFENSA DE LOS GANADEROS Y DEL SECTOR CÁRNICO

Gómez ha afirmado que la ganadería está pasando por "su peor momento" aludiendo así a la subida "insostenible" de los costes de producción por el incremento de los precios de la luz, los piensos, los forrajes o los carburantes, a lo que ahora, "para colmo", hay que sumar las declaraciones de Garzón que, a su juicio, demuestran un "desconocimiento absoluto" del sector.

Para el portavoz de Ganadería del PP en el Parlamento regional, Garzón ha vuelto a demostrar su "ignorancia" y ha recordado que España es un "referente mundial" en producción cárnica de Calidad, que exporta a más de 130 países por valor de 9.000 millones de euros.

Desde el PP lamentan el daño que los "ataques" de Garzón al sector de la industria cárnica que, según han apuntado, a tenor de los datos del Informe Anual de la Industria Alimentaria Española Periodo 2020-2021, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, está formada predominantemente por pequeñas explotaciones ganaderas de tipo familiar que ayudan a crear empleo y riqueza y a fijar población en el mundo rural.

Los populares han explicado que en su iniciativa en apoyo a la industria ganadera, además del cese del ministro Garzón y la rectificación de sus declaraciones, también piden al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que con los datos de que dispone por su competencia en la materia, desmienta las afirmaciones de su compañero de gabinete.

Y han subrayado que el sector cárnico lleva años mejorando sus procesos adaptándose a los nuevos estándares de sostenibilidad ambientes, bienestar animal y calidad alimentaria.

El PP también ha pedido la puesta en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y las medidas necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad. E, igualmente, plantea que se reconozca el trabajo de los miles de ganaderos cántabros y del resto del país y demás trabajadores vinculados al sector para cumplir con las exigencias regulatorias consiguiendo una carne de la máxima calidad.

"El Gobierno de España y su presidente deben rectificar públicamente para dejar claro tanto en España como fuera, la calidad de nuestra carne y los altos estándares de calidad que cumple nuestro país, y cesar al ministro de consumo por inútil y dañino. Si no lo hace, o se pone de perfil, significaría lo poco que le importa el sector primario ante un ataque tan grave como este", ha afirmado la secretaria autonómica del PP.

Por ello, según ha explicado, los populares también han planteado iniciativas en defensa de los ganaderos y del sector cárnico en las Cortes Generales y ha solicitado las comparecencias de los ministros de Consumo y Agricultura en el Congreso de los Diputados.