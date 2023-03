El PP pide la comparecencia de la nueva consejera de Obras Públicas en el Parlamento

Ve un "acierto" que la nueva consejera de Obras Públicas aprovechara su toma de posesión para "pedir perdón", algo que "no ha hecho" Revilla



SANTANDER, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido la comparecencia en comisión parlamentaria de la nueva consejera de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Jezabel Morán (PRC), para que explique si va a aprovechar los dos meses que va a estar en el cargo en esta legislatura para esclarecer qué es lo que "no ha funcionado" en ese departamento para que pudiera darse la 'trama de carreteras' y si va a establecer los controles necesarios para que esto no vuelva a suceder.

Desde el PP esperan que Morán no tenga la "tentación" de llegar a la Consejería para "gestionar cuatro expedientes" y "mirar para otro lado", "no investigar nada" o "pasar de puntillas" sobre este "escándalo" que le ha llevado a ocupar ese cargo después de que su predecesor, el también regionalista José Luis Gochica tuviera que dimitir "porque no se enteró de nada" de que la "corrupción había estallado" en su departamento y además designó como jefe de Carreteras a Miguel Ángel Díez, el "supuesto promotor" de la trama y también al subdirector del área, Sebastian Martín, quien también aparece en las escuchas policiales.

"Si hace eso se equivoca", ha opinado el portavoz parlamentario del grupo popular, Íñigo Fernández, quien ha advertido que lo ocurrido no es un asunto "que se pueda cerrar en falso".

A juicio del PP, "Cantabria sigue esperando algunas respuestas" después de que en esa Consejería que ahora va a liderar Morán se "amañaran", no un contrato "perdido" o "suelto", sino contratos --ha dicho Fernández-- "por importe de 42 millones de euros a cargo de una trama de corrupción" y "a costa del contribuyente". "Uno de cada de tres euros que contrataba la Consejería de Obras Públicas había pasado por el filtro de esa red de corrupción", ha insistido.

VEN UN "ACIERTO" QUE MORÁN HAYA PEDIDO PERDÓN

Los 'populares' han valorado como algo "bastante positivo" y un "acierto" el paso dado por Morán en su acto de toma de posesión de "pedir perdón por quien robo, por quien consistió y por quien calló" --algo que, según han censurado, no ha hecho el presidente de Cantabria y líder del PP, Miguel Ángel Revilla, en todo este tiempo desde que se conoció la trama.

Sin embargo, al PP le gustaría que Morán en su comparecencia aclare y profundice en esta cuestión y aclare "quién consistió y quién calló" y responda a esas preguntas que, en su opinión, quedan por contestar sobre el asunto y que "nadie del Gobierno ni del PRC acaban de contestar".

En este sentido, Fernández ha subrayado que la trama solo operó cuando al frente de esa consejería estaba el PRC y se "desactivó" los cuatro años que el PP estuvo al frente de la Consejería (2011-2015) para volver a retomarse después con la vuelta de los regionalistas.

El Partido Popular espera que Morán cumpla con su "obligación" de comparecer en comisión parlamentaria pues cree que aún hay tiempo para que lo haga antes de que se suspenda el 3 de abril la actividad del Parlamento con motivo de la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Fernández ha señalado que, además, el próximo lunes, 27 de mayo, está previsto que Revilla comparezca en el que será el último Pleno de la legislatura --el día 3 ya no habrá-- para explicar el relevo en la Consejería de Obras Públicas.

El PP ha opinado que Revilla "no es la víctima", pese a lo que, según Fernández, el presidente para querer hacer ver sino el "responsable". "Parece que los que tenemos que pedirle perdón somos los demás a él", ha ironizado.