El PP pide la dimisión o el cese del consejero de Obras Públicas por las presuntas irregularidades

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular (PP) en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido la dimisión o el cese del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa (PRC), por las presuntas adjudicaciones irregulares en los contratos de carreteras del departamento que dirige.

Así lo ha solicitado Buruaga este viernes durante la presentación de los candidatos a las alcaldías de Santa Cruz de Bezana y Piélagos, donde ha señalado que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) está "tardando en asumir" la "responsabilidad política" en este asunto.

Según la presidenta de los 'populares', tanto lo sucedido con los trenes que no caben por los túneles como esta operación policial y judicial por presunta "corrupción" en Obras Públicas son "dos signos evidentes de que en Cantabria no gobierna nadie" y de que "nadie asume responsabilidades políticas y de gestión por nada".

"Da igual lo que pase que nunca saben nada y que nunca se enteran de nada", ha criticado Buruaga, que ha recordado que este departamento de Obras Públicas, que lideran el director general y el consejero, "lleva 30 años en manos del PRC".

Así, ha señalado que la responsabilidad jurídico-penal la tendrán que dirimir "los jueces", pero también se ha referido a la responsabilidad política y de gestión.

En este punto ha añadido que "nadie puede creer que un consejero que firma las adjudicaciones y un director general que participa en el procedimiento no sepan lo que adjudican y lo que firman, no hagan seguimiento y no haya ningún control".

Para Buruaga "hay como mínimo una 'culpa in vigilando' clarísima y una dejación de responsabilidades alarmante que están tardando en asumir". "No sé a que espera el consejero para dimitir o el señor Revilla para cesarle de inmediato".

"Aplicando la receta de Revilla esto es muy sencillo: si no lo sabían, son unos incapaces que no pueden seguir ahí un minuto más. Si lo sabían, son unos delincuentes, cosa que descarto", ha dicho Buruaga, que espera que Revilla aplique en su Gobierno "ejemplaridad".

De esta forma, la presidenta de los 'populares' espera que Revilla "no pretenda ventilar esto con un expediente disciplinario al funcionario". "Si hay que inhabilitarle o echarle de la función pública ya lo van a hacer los jueces. Tratar de desviar la atención mientras no toma medidas en casa es burlarse de todos los cántabros", ha sentenciado.