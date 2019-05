PP pide a Revilla que "tome partido" por algunas de las ofertas que hay por Sidenor antes del 26M

Publicado 14/05/2019 11:53:34 CET

"Tiene la sensación" que de que el Gobierno y Revilla buscan "ganar tiempo" para evitar que el asunto le "estalle" antes de las elecciones

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha reclamado al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), y concretamente al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que, antes de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, "tome partido" por alguna de las dos ofertas que hay por la planta de Sidenor, se reúne con el comité, y que "vigile" por garantizar los puestos de trabajo y las inversiones comprometidas y que la venta no signifique el "desmantelamiento", de la fábrica.

Así lo ha pedido después de que este mismo martes Revilla, en el Foro electoral de la SER, haya señalado que, hasta que pasen las elecciones del 26M, no dirá nada sobre la venta de Sidenor --de la que el Gobierno, a través de Sodercan tiene un 25%-- para no "hipotecar" al Gobierno que se forme tras las autonómicas porque puede que "no lo presida".

Por su parte, el PP "tiene la sensación" de que el Gobierno de Cantabria y Revilla "pretenden ganar tiempo" para que el asunto de Sidenor "no le estalle" antes de las elecciones.

Para Fernández, el "silencio" y el "oscurantismo" del Gobierno sobre la venta de la planta "no augura nada bueno". "Nos tememos lo peor", ha afirmado en una rueda de prensa.

El portavoz del PP y número cinco de la candidatura autonómica ha recordado que, en marzo, el Parlamento regional aprobó una iniciativa en la que reclamaba al Gobierno que se implicase en el proceso de venta de la planta de Sidenor "como garante de los derechos de los trabajadores y los compromisos adquiridos en el acuerdo suscrito, en 2017, por el que Sodercan entró en el accionariado de Sidenor Forgings Castings, una operación que supuso 15 millones de euros de dinero público.

En esa iniciativa, se reclamaba que el acuerdo de venta incluya un plan de viabilidad y futuro, con concreción de las inversiones y garantías para la plantilla, incluídos compromisos sociales.