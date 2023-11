PP y PRC defienden un presupuesto "responsable" y rechazan las enmiendas de PSOE y Vox

Los populares reprochan a ambos grupos unas enmiendas a la totalidad a los PGC "poco trabajadas" y "para cubrir el expediente"



SANTANDER, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios popular y regionalista han unido sus votos en el Parlamento para tumbar las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Vox a unos Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) que han tildado de "responsables".

El PP ha defendido que las cuentas de su Gobierno son "las del cambio" y por el contrario el PRC ha puesto en valor que son "continuistas" respecto a las del Ejecutivo anterior formado por regionalistas y socialistas, pero en todo caso han sostenido que "lo más positivo para una comunidad es tener presupuestos el 1 de enero" y que la ley de presupuestos es "la más importante" de todo el ejercicio.

El portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, ha defendido que los presupuestos presentados por el Gobierno son "los que necesita Cantabria", "los más sociales de la historia" y en los que se apuesta por los servicios públicos; por dinamizar la economía y por la inversión pública, con más de 465 millones para cumplir los compromisos adquiridos con los cántabros y sacar a Cantabria del letargo".

Entre los aspectos positivos del Presupuesto, ha destacado que en ellos el Fondo de Cooperación Municipal tiene "más dinero que nunca"; se incluye una "rebaja fiscal histórica" en la que se bajan "todos los impuestos en los que el Gobierno tiene capacidad normativa", además de medidas que suponen una apuesta por el mundo rural, la innovación o la lucha contra el despoblamiento, entre otras cuestiones.

"A todo esto, ustedes se oponen en su totalidad, despachando en un triste puñado de folios todas las iniciativas señaladas. Sin alternativas, sin propuesta. Lo que ustedes plantean es la nada. Qué triste y decepcionante", ha afeado Alonso a Vox y a PSOE.

Considera que han presentado unas enmiendas "poco trabajadas" y solo "para cubrir el expediente" y "disfrazar la decisión que ya tenían tomada" antes de conocer las cuentas, de hecho desde la investidura de María José Sáenz de Buruaga como presidenta del Gobierno.

Por su parte, su homólogo del PRC, Pedro Hernando, considera que estos presupuestos "son mejorables, como todos", pero a su juicio se pueden corregir con enmiendas parciales y no enmiendas a la totalidad como las de PSOE y Vox.

Cree que son unos presupuestos que "sirven para trabajar en mejorar la realidad de Cantabria" y "de responsabilidad", poniendo de relieve la actitud del PRC al facilitar que el Gobierno en minoría apruebe las que son las primeras cuentas de la legislatura.

A su juicio, esta postura debería servir como "ejemplo para la política nacional", ya que el PRC ha permitió que gobernara la lista más votada y "eso no está ocurriendo" en España. Por ello, ha instado a los grupos del Congreso a "hacer una reflexión" al respecto, "tener altura de miras y pensar en el bien común".

Sin embargo, los regionalistas, pese a apoyar estas cuentas, estos "no son los presupuestos del cambio", como dice el PP, sino que son "continuistas", lo que para su grupo es "positivo" porque mantienen partidas y proyectos "tractores" iniciados la legislatura anterior y "es bueno que sigan adelante".

De hecho, mantener la consignación para los proyectos en marcha era una de las exigencias de los regionalistas en el acuerdo firmado en junio para facilitar la investidura de María José Sáenz de Buruaga y el Gobierno del PP en solitario. Así, Hernando ha indicado que "algunos cambios sí tienen, pero pocos".

Eso sí, ha señalado que no son unas cuentas "reales" como defienden los populares porque siguen conteniendo una infradotación de 69 millones para cubrir los gastos de personal en las áreas de educación y sanidad, un agujero presupuestario que, no obstante, se reduce respecto a los ejercicios anteriores.

A los socialistas, Hernando les ha trasladado que "mientras los regionalistas estén representados en el Hemiciclo no habrá un desmantelamiento" de los servicios públicos -"somos tan o más defensores de lo publico que ustedes", ha apostillado-, y a Vox le ha pedido que no busque condiciones "ocultas" en los acuerdos entre PP y PRC -después de que la portavoz haya hablado de que han pactado un "cordón sanitario" a su grupo o no investigar la gestión el Gobierno anterior-.