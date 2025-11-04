El PP prevé reunirse el jueves con la oposición para tantear su predisposición a un acuerdo presupuestario

Foto de archivo. El consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, registra los presupuestos de 2026 en el Parlamento - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP se pondrá en contacto este martes con los grupos parlamentarios de la oposición (PRC, PSOE y Vox) para celebrar esta semana, previsiblemente el jueves 6, una primera ronda de conversaciones y "verificar" la "predisposición real" de éstos a un acuerdo que permita sacar adelante los presupuestos de Cantabria para 2026.

Así lo ha anunciado, a preguntas de los medios de comunicación, la presidenta de Cantabria y del PP a nivel regional, María José Sáenz de Buruaga, que considera que los grupos ya han tenido tiempo para realizar una "primera aproximación o un primer análisis" al documento presupuestario registrado el pasado viernes 31 en el Parlamento.

Considera que es el "momento oportuno" para iniciar esas conversaciones antes de que se celebren la próxima semana las comparecencias de los consejeros en el Parlamento para dar cuenta de los presupuestos de cada uno de sus departamentos.

Buruaga ha designado ya a los integrantes de la comisión negociadora de su partido, que son la secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta; el portavoz parlamentario, Juan José Alonso, y los consejeros de Economía y de Fomento, Luis Ángel Agüeros y Roberto Media, respectivamente.

La presidenta ha reiterado "la voluntad inequívoca" del Gobierno (PP) de "tratar de llegar a un acuerdo", al igual que ocurrió en los dos años anteriores, en ambos ejercicios con el PRC, con quien el PP mantuvo algunos contactos antes de aprobarse por el Consejo de Gobierno y remitirse a la Cámara el proyecto presupuestario.

Los regionalistas pusieron cinco condiciones para sentarse a negociar el presupuesto, algo que desde el PP calificaron como un "chantaje" e hizo que aprobaran en Consejo de Gobierno el documento y lo remitieran sin tener atados los apoyos para sacarlos adelante.

Buruaga ha señalado que, desde que se registraron las cuentas en el Parlamento, no ha tenido "ningún contacto" con el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla. "Hemos pasado a otro escenario que es el escenario de la negociación parlamentaria en el Parlamento y se abren ahora esas conversaciones. A ver si da lugar a negociaciones", ha dicho.

"No concibo en este momento que Cantabria no tenga unos presupuestos, los mejores presupuestos de la historia, esos presupuestos que realmente necesita en vigor el 1 de enero de 2026", ha afirmado.

Buruaga ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, al finalizar la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Gobierno junto al CEO de Froxá, José Javier Fernández, para presentar el Plan de Desarrollo Sostenible de la empresa.