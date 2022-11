El PP rechaza el concurso de ideas para la reordenación ferroviaria de Santander

Afirma que su voto en contra "no supone un incumplimiento del pacto de gobierno PP-Ciudadanos"

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Santander ha votado en contra, en la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes, de la contratación de un concurso de ideas para el proyecto de reordenación ferroviaria que ha impulsado Ciudadanos, su socio de Ejecutivo local, y que estaba entre los acuerdos del pacto de gobierno, según Cs.

En este sentido, el PP ha afirmado que el voto en contra del concurso de ideas "no supone un incumplimiento del pacto de gobierno PP-Ciudadanos". Según ha dicho, "en lo referente a la reordenación ferroviaria, el acuerdo programático en ningún caso hace referencia al concurso de ideas, sino que recoge una serie de puntos que el PP ha cumplido en su integridad".

En un comunicado, el PP ha argumentado para su voto en contra que el expediente se encontraba "incompleto"; que su aprobación supondría "incumplir el convenio vigente" con el resto de administraciones; y representaría un gasto de 75.000 euros para diseñar una actuación "que no se va a poder materializar porque invade las competencias del Ministerio de Transportes, que es el propietario de los terrenos", entre otras razones.

Para el portavoz municipal del PP, César Díaz, existen "numerosos motivos" para desestimar el concurso de ideas, tal como ha sucedido hoy en la Junta de Gobierno Local. Entre ellos, ha destacado que aprobarlo supondría incumplir el convenio que, como administración, el Ayuntamiento tiene suscrito -y está obligado a cumplir- con el Ministerio de Transportes, ADIF, RENFE y el Gobierno de Cantabria, que se acaba de prorrogar y, por tanto, sigue vigente.

En este sentido, ha recordado que el Ministerio de Transportes ya ha trasladado al Ayuntamiento su voluntad de que, en cumplimiento del acuerdo aprobado en Pleno, con el respaldo mayoritario de la Corporación (PP, PSOE y PRC), se reactive esta actuación "y, de hecho, ya están actualizando el primero de los proyectos de la integración, como es el referido al nuevo edificio ferroviario junto a la ladera de la peña del Cuervo, con el objetivo de licitar y comenzar las obras el año que viene", ha precisado Díaz.

Según el popular, la iniciativa de Ciudadanos "va en contra de este convenio porque pretende que el concurso de ideas abarque todo, tanto la parte ferroviaria como la ordenación de los suelos liberados, mientras que el Ayuntamiento únicamente puede realizar propuestas sobre esto último".

"En el Partido Popular, la responsabilidad en la gestión y la lealtad institucional son parte de nuestras señas de identidad y, en consecuencia, no apoyaremos que se incumpla un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento con otras administraciones", ha remarcado el portavoz.

Otro de los argumentos expuestos por el Grupo Popular para fundamentar su rechazo al concurso de ideas es que representaría un gasto de 75.000 euros para diseñar una actuación "que no se va a poder materializar porque invade las competencias del Ministerio de Transportes, que es el propietario de los terrenos".

"Es decir, asumir la propuesta de Ciudadanos significaría que el Ayuntamiento realice un desembolso económico para algo que no va a poder llevarse a cabo y que, por tanto, supone despilfarrar dinero público", ha resumido Díaz, quien también ha insistido de que el expediente remitido a la Junta de Gobierno Local "está incompleto".

A este respecto, ha precisado que en la documentación aparece un escrito de uno de los técnicos que informa sobre el mismo, en el que solicita que le sea devuelto para subsanar errores detectados, lo que, según ha indicado Díaz, constituye otro de los motivos por los que el Grupo Popular ha estimado que no procede su aprobación.

PÉRDIDA DE UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

El portavoz del PP municipal ha hecho hincapié en que los planteamientos de Ciudadanos respecto a la reordenación ferroviaria suponen "la pérdida de una oportunidad histórica para Santander", ya que obligarían a "volver a la casilla de salida, empezando de cero después de más de una década de trabajo conjunto entre todas las administraciones implicadas, que conseguimos ponernos de acuerdo en un proyecto de vital importancia para Santander y los santanderinos".

El proyecto, según ha recordado Díaz, cuenta con "un grandísimo consenso político en el seno de la Corporación Municipal y con el resto de administraciones y dispone de las partidas económicas necesarias para hacer realidad una actuación muy beneficiosa para todos los vecinos de Santander, en especial para los de Castilla-Hermida y el entorno de la calle Alta".

Entre las características del plan diseñado por el Ministerio, a través del estudio informativo aprobado definitivamente en octubre de 2018, Díaz ha explicado que se encuentran la unificación de las vías y las dos estaciones actuales junto a la ladera sur de la calle Alta, de forma que queden libres 36.000 metros cuadrados junto a la calle Castilla.

Asimismo, ha puntualizado que el hecho de cubrir las vías -en lugar de dejarlas al aire en superficie- permite ganar otros 51.200 metros cuadrados para los santanderinos, que podrán decidir sobre el destino que se dará tanto al espacio situado sobre el cubrimiento como al resto de terrenos liberados.

Díaz también ha querido dejar claro que el Partido Popular es favorable a consultar a los ciudadanos, pero considera que un concurso de ideas "no tiene nada que ver con abrir el proyecto a la participación ciudadana", ya que, según ha reseñado, quienes elegirían la propuesta ganadora no serían los propios vecinos sino un jurado designado directamente por la Concejalía de Urbanismo de Cs.

"En lo que respecta a la participación ciudadana, diferimos de Cs en que no estamos dispuestos a engañar a los santanderinos con falsas expectativas, haciéndoles creer que es posible decidir sobre lo que le corresponde al Ministerio y no al Ayuntamiento. Somos realistas y no prometemos lo que no podemos prometer", ha subrayado.

En este sentido, ha recalcado que los santanderinos podrán decidir si quieren que la cobertura de las vías se convierta en un gran parque para Castilla-Hermida y la zona de la calle Alta, generando un corredor verde y mejorando la conexión entre ambos barrios de Santander, que se encuentran ahora divididos por un gran talud y que pasarían a dotarse de un espacio intermedio que haría más fácil y permeable el tránsito peatonal entre los dos espacios.

Asimismo, ha recordado que, tras el acuerdo alcanzado al inicio de legislatura de hacer un "paréntesis" en el que se analizara la posibilidad de mejorar la actuación prevista, el Ministerio mejoró su propuesta inicial, de forma que la cubierta sobre las vías ferroviarias se divide en dos escalones y, además, se rebaja la cota en la franja de la calle Castilla, disminuyendo en tres metros de altura respecto a la previsión inicial.