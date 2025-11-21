El PP sigue intentando negociar los presupuestos y pide a la oposición "sentido común" para alcanzar un acuerdo

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular sigue intentando negociar el presupuesto de 2026, "hoy mismo también", e incluso considera que podría negociarse a lo largo de las próximas semanas, "si se dejan sobre la mesa" las enmiendas a la totalidad.

Así, ha pedido a los grupos de la oposición que, a falta de tres días para el debate de las enmiendas, "reconsideren" su actitud, valoren "qué es lo que necesita Cantabria" y "se imponga el sentido común" para alcanzar un acuerdo.

"Estamos abiertos a negociar hasta el último momento", ha trasladado este viernes el senador autonómico 'popular' y diputado regional, Íñigo Fernández, a preguntas de la prensa, en las que ha reiterado que están "abiertos al diálogo, a negociar, a introducir modificaciones, a incorporar propuestas de un partido o de otro o de otro".

Según ha indicado, hoy es viernes y el debate de la totalidad se produce el lunes, por lo que "podemos dedicar el fin de semana" a "seguir hablando".

Fernández cree que las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos no están "pensadas al servicio de los ciudadanos", por lo que a los grupos "les va a costar mucho justificar que ese no al presupuesto de Cantabria es algo bueno para Cantabria".

Ha insistido en que estas cuentas son las "mejores" que se han registrado en la región. En este punto, ha defendido que el presupuesto contempla 220 millones de euros más que el ejercicio anterior, con inversiones "en todos los ámbitos" y mejoras sanitarias, en educación, y obras públicas y ayudas ganaderas.

Según ha señalado, el PP ha llamado "insistentemente" a la oposición, se ha sentado con ellos "en numerosas ocasiones" y ha hecho "todo lo que ha estado en su mano" para tratar de negociar. "Diálogo ha habido, negociación no, pero nosotros lo hemos intentado en todo momento", ha aseverado.

"Hmos apostado por el diálogo en todo momento. Quienes no han querido diálogo tendrán que explicar por qué lo han rechazado", incluso "a sus alcaldes", ha abundado el diputado, que ha sentenciado que "la voluntad del Gobierno es negociar el presupuesto, la voluntad del Partido Popular de Cantabria es negociar el presupuesto y la demanda de la sociedad de Cantabria es que se apruebe el presupuesto".

Fernández ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa sobre las críticas del PSOE del "uso partidista" de las instituciones cántabras.