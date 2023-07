El PP de Torrelavega culpa a la "mala gestión" de PRC-PSOE del "caos" en el programa 'Abierto en Vacaciones'

Dice que el alcalde ha firmado el 3 de julio un expediente que debería estar preparado en mayo



TORRELAVEGA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Torrelavega ha criticado el "caos" que está suponiendo la "mala gestión y falta de planificación" del equipo de Gobierno PRC-PSOE a los usuarios del programa de conciliación familiar y laboral 'Abierto en vacaciones', que no se podrá prestar durante la segunda quincena de julio como estaba previsto.

Después de conocerse que el Ayuntamiento de Torrelavega ha aplazado el inicio del programa, el portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Vargas, ha recordado que su tramitación "debe empezarse semanas antes de su comienzo", tal y como se puso de manifiesto en la Comisión de Igualdad del mes de febrero, dado que el procedimiento establecido requiere de dicha anticipación.

Según Vargas, "el problema radica en que el expediente que debiera estar preparado en mayo está firmado por el alcalde el 3 de julio, y es imposible adjudicar el servicio para funcionar este mes porque los licitadores tienen plazo para presentar oferta hasta el día 20".

Así, ha lamentado en un comunicado la "falta de trabajo político en el Ayuntamiento", al que ha sumado "las mentiras" del equipo de Gobierno "por no dar la cara", "jugando con las listas de admitidos aun sabiendo que no existe contrato de continuidad del programa y cuando saben que hasta los últimos días de julio no va a estar adjudicado en el mejor de los casos".

"Les dicen un viernes a las familias que el lunes no va a haber servicio, para por la tarde decir que sí, y la semana siguiente que no", ha criticado el 'popular', lamentando que ahora se promociona un servicio privado como alternativa. Además, tampoco ve "razonable" que no se haya prestado en junio y que en lo que va de julio y se hayan "recortado horarios, sedes y comedor".

A juicio de los 'populares', a la "falta de trabajo de los concejales de PRC y PSOE en el asunto", se suma la "falta de transparencia, dado que siendo claros las familias pueden organizarse pero es muy difícil que lo hagan cuando se les dice de un día para otro".

Por ello, desde el PP han pedido una disculpa pública a la concejala "responsable del caos", Patricia Portilla (PSOE), y al alcalde, Javier López Estrada (PRC), que asuma la responsabilidad de su equipo y adopte las medidas necesarias, como la retirada de competencias, para solucionar el problema y evitar que este tipo de errores se repitan esta legislatura.