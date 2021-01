El PP de Torrelavega espera que la vuelta de Marcano sea un "punto de inflexión" para la ciudad

Le pide un impulso "real y de aceleración económica" para la ciudad después del mandato "difícilmente empeorable" de su antecesor

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Torrelavega espera que la vuelta de Javier López Marcano al Gobierno de Cantabria tras su reciente nombramiento como consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio sea un "punto de inflexión" en el trato del Ejecutivo regional hacia la ciudad y sirva para poner en marcha todos los proyectos "empantanados".

El partido ha destacado que López Marcano, como torrelaveguense, secretario general del PRC de Torrelavega y exalcalde del municipio -que ahora gobierna su hijo, Javier López Estrada-, conoce "al dedillo" todas las iniciativas planteadas que corresponden a su Consejería y que ahora serán sus "obligaciones".

Así lo ha dicho este viernes en rueda de prensa la portavoz del PP de Torrelavega, Marta Fernández-Teijeiro, destacando que "el Gobierno del señor Revilla tiene que cumplir con esta ciudad, y si la llegada de un exalcalde al Consejo de Gobierno no lo consigue entonces todo el mundo podrá ver el agotamiento de una fórmula como la actual y podrá obrar en consecuencia en las urnas en 2023".

Así, ha pedido a López Marcano que propicie un impulso "real y de aceleración económica" para la ciudad y ha opinado que "no basta con que sea mejor consejero que el saliente", Francisco Martín, cuyo balance ha sido, a su juicio, "muy negativo".

En este sentido, la 'popular' ha destacado el "fracaso" en la política industrial relacionada con Torrelavega durante su mandato, ya que se ha cerrado Sniace y "no ha despejado ningún futuro", no se ha creado "ni un metro cuadrado" de suelo industrial", "sigue sin cerrarse" el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de Las Excavadas y no se ha comarcalizado el Torrebus, siendo éste uno de los primeros proyectos por los que ya se ha interesado López Marcano, que mantuvo este jueves una reunión con representantes de Alsa.

Asimismo, ha continuado Fernández-Teijeiro, Martín "no ha proyectado" la estación intermodal de autobuses, "no ha impulsado" el soterramiento -cuyas obras siguen sin fecha de inicio-, "no ha logrado que se cumpliesen las promesas mineras", no ha apoyado de forma "totalmente segura" la transformación de Solvay, no ha planteado una alternativa "solvente" de apoyo al pequeño comercio y "ha privado a Torrelavega de forma definitiva" de un centro regional de emprendedores.

Por ello, la portavoz del PP ha opinado que su gestión "difícilmente es empeorable" para la ciudad y que todos estos proyectos, sumados al del área logística de Sierrapando y a las iniciativas turísticas, son ahora las "obligaciones y tareas" de López Marcano.

Fernández-Teijeiro ha dado la "bienvenida" al nuevo consejero en nombre del Comité Ejecutivo regional del PP, aunque "tiempo no podemos darle", ha dicho, pidiendo sobre todo "un cambio de rumbo en la política industrial".

"Si lo consigue, seré la primera en reconocerlo", ha asegurado la 'popular' que, no obstante, ha dicho que hasta ahora "hemos visto mucho de legítima aspiración personal y ningún mensaje sobre aspiraciones colectivas" por parte de López Marcano.

Por último, ha asegurado que el PP mantendrá hacia él una actitud "constructiva" como la que tiene con el equipo de Gobierno de Torrelavega (PRC-PSOE), que ha destacado que ahora "no tiene ninguna excusa para la falta de gestión y de resultados en la ciudad".