El PP de Torrelavega lamenta otros PGE "con interrogantes" y "vacíos de soluciones"

Considera "vergonzoso" que el Gobierno central no haya programado la integración ferroviaria

TORRELAVEGA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Torrelavega ha denunciado que la ciudad "no puede recibir con alegría" otros Presupuestos Generales del Estado (PGE) "con mas interrogantes" y "vacíos de respuestas y de soluciones", en los que echa en falta partidas para reindustrializar la comarca del Besaya, para recuperar las riberas de los ríos o para la transformación del Mercado Nacional de Ganados.

Además, ha lamentado la "chapuza" de las cuentas en torno a la partida para el soterramiento ferroviario o que "no dan ninguna certeza" de que las conexiones con la Meseta y del AVE vayan a estar listas "ni para 2030".

Así lo ha dicho la portavoz 'popular' en el municipio, Marta Fernández-Teijeiro, en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes para valorar el proyecto de PGE para 2023 dados a conocer la semana pasada, que a su juicio "son la demostración de que la ciudad necesita un gran cambio político" y "dejar atrás una fórmula", la de la coalición de PRC y PSOE, que "no da para más".

Para los 'populares', esta legislatura ha sido "totalmente improductiva para la ciudad", que "tiene todos los deberes sin hacer", por lo que ha exigido a regionalistas y socialistas que "defiendan Torrelavega y no sus conveniencias de partido".

Y es que, a su juicio, si algunas partidas no aparecen en los Presupuestos es por "malas actitudes" del equipo de Gobierno municipal y regional, ambos PRC-PSOE. "Como los de aquí no se lo toman en serio, menos se lo van a tomar en serio los equipos del Ministerio", ha dicho Fernández-Teijeiro en torno a la obra del soterramiento, cuya partida, según han explicado regionalistas y socialistas, no aparece específicamente en el borrador porque está en un bloque junto a otras inversiones de Adif en toda España, pero han asegurado que se corregirá vía enmienda.

Algo que ya ocurrió en los PGE de 2022 y que para el PP es "un fracaso del PRC en toda línea, por mucho que lo quieran maquillar ahora, como el año pasado cuando introdujeron una enmienda cuyo dinero no se ha ejecutado. Eso es engañar a los vecinos", ha sentenciado.

Y ve "vergonzoso" que el acuerdo para el soterramiento, firmado en 2018, esté aún "sin ejecutar y sin ser debidamente contemplado en los PGE", cuando la fórmula para la obra "la propuso en 2013 el PP" cuando era alcalde Ildefonso Calderón, pero "el sectarismo político retrasó el convenio cinco años y la inutilidad política otros cinco la ejecución". Por ello, ha opinado que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, "no está en las cosas de Torrelavega en Madrid, porque todos los años se le caen las gafas cuando lee los Presupuestos".

CONEXIÓN CON LA MESETA Y CARRIL A-8

Otro punto que ha criticado la 'popular' de los PGE es la "incertidumbre total" sobre la conexión de la comarca con la Meseta, pues "no dan absolutamente ninguna certeza" de que el AVE con Palencia y la autovía entre Burgos y Aguilar "puedan estar terminadas ni siquiera para 2030, y Torrelavega "es la principal damnificada" como "gran nudo de comunicaciones" de Cantabria.

"Tampoco está en el horizonte" el tercer carril de la A-8 entre Laredo y Vizcaya, que también beneficiaría la conexión Torrelavega-Solares-Bilbao-Francia o Bilbao-Miranda de Ebro; y las cantidades consignadas para el tercer carril de la A-67 a partir de Polanco indican que "no va a ser una obra rápida". "No hay obra mas importante que el ramal Sierrapando-Barreda que dejó en marcha el Gobierno del PP", ha afirmado la portavoz.

También se ha referido a la partida de los PGE para mejora de las Cercanías, que "no ha sido explicada" por PRC y PSOE y cree que si fuera a emprenderse una gran renovación ya lo habrían difundido. Por ello, teme que ese dinero "se pierda en pequeñas actuaciones que no resuelvan el verdadero reto".

Al margen, el PP echa en falta en las cuentas un "fuerte plan de reindustrialización" para Torrelavega y su comarca, una dotación para recuperar las riberas del Saja Besaya que "siempre han sido identidad" del municipio y una "gran partida" para la transformación del Mercado Nacional de Ganados, para adecuarlo ante la caída que se está produciendo en el sector ganadero.