PP y Vox aprueban que Cantabria inste la dimisión del Gobierno del Estado y la convocatoria de elecciones

Aunque aún forma parte del grupo parlamentario de Vox, Palacio inicia su independencia votando con el PP y haciendo decaer una PNL del PSOE

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han unido sus votos en el Parlamento de Cantabria y han aprobado una proposición no de ley para que el Gobierno regional inste la dimisión del Gobierno del Estado y la convocatoria de elecciones generales, una iniciativa que han rechazado el PSOE y el PRC.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, en su defensa de la PNL, ha considerado necesaria la dimisión del Gobierno porque está "corrompido" y ha acusado directamente al presidente, Pedro Sánchez, que está "acorralado por la corrupción", citando investigaciones judiciales como el caso Koldo o la de su esposa, Begoña Gómez, así como "otros escándalos".

"Este Gobierno ha convertido las instituciones en una extensión de la sede socialista. Es el Gobierno más corrupto de la historia de España, y el país necesita pasar página", ha considerado la portavoz de Vox.

El PP ha apoyado la iniciativa porque, según ha indicado su portavoz Juan José Alonso, "la actitud del presidente del Gobierno y de los miembros de su gabinete está alcanzando unos niveles insoportables para la dignidad y la ética política".

El 'popular' ha señalado las "presuntas tramas de corrupción" que rodean al presidente por "su empeño de controlarlo todo" y ha señalado al caso Koldo y las investigaciones de "su entorno personal más cercano", con un "daño reputacional a nuestro país absolutamente insorportable".

Por parte del PRC, su portavoz Pedro Hernando ha considerado "inadmisible" que Vox "se arrogue la facultad de ser juez y parte y decidir quienes son corruptos en este país" sin haber sentencias sobre los casos que cita. Ha lamentado esta PNL de "degradación de las instituciones y de señalamiento y persecución".

También ha criticado que se debata esta proposición en el Parlamento regional cuando "no se cita ni una sola vez" a Cantabria y ha instado a Vox a pedir esto en el Congreso aunque ha recordado que ya lo ha promovido dos mociones de censura, en 2019 y 2023, y no salieron adelante evidenciando "el apoyo de la ciudadanía que tienen, que es el que es". "Hoy era el día de defender la democracia, no esto", ha dicho.

Por parte del PSOE ha intervenido el diputado Jorge Gutiérrez, que ha enfatizado que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez "no tolera ningún tipo de corrupción" y muestra de ello es el refuerzo de "los medios para esclarecer y perseguir los delitos", como ha sido la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante,

"Este Gobierno trabaja para dejar un país mejor, más unido y más próspero. Esto es para lo que está el Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez", ha enfatizado el parlamentario socialista, que ha criticado que Vox se ha "equivocado de lugar y momento" con esta iniciativa.

"Hoy no tocaba hacer esto", ha espetado el diputado del PSOE, para quien, con lo que está sucediendo con la DANA, ha opinado que Vox debería "haber retirado" esta PNL y "lo hubiésemos debatido en otro momento" y no en medio de "una crisis" nacional.

Pese a que el socialista ha pedido en su intervención al resto de grupos que no apoyasen la iniciativa tanto por considerarla "fuera de momento" y porque "viene a menoscabar nuestro sistema democrático", el PP ha apoyado la PNL de Vox haciendo que ésta haya salido adelante.

PRIMERA MUESTRA DE LA INDEPENDENCIA DE PALACIO

Por otro lado, ha decaído una proposición no de ley del PSOE para garantizar por ley la calificación permanente de las viviendas protegidas que se construyan sobre suelo de reserva tanto privado como público, en la que se ha producido un empate entre los votos a favor y en contra.

El PSOE ha recabado el apoyo del PRC, sumando 16 votos, y el PP ha votado en contra, posición a la que se le ha sumado el todavía diputado de Vox Cristóbal Palacio, pero que próximamente pasará a ser no adscrito, sumando también 16 votos.

Tras tres votaciones, en las que los otros tres integrantes de Vox (Leticia Díaz, Natividad Pérez y Armando Blanco) se han abstenido, no se ha producido ningún cambio en las votaciones y, por tanto, tal y como recoge el reglamento, la iniciativa ha decaído.

De esta forma, en esta PNL ya se ha constatado la independencia que adoptará Palacio a partir de ahora, una vez que se ha dado de baja como afiliado de Vox y ha registrado su salida del grupo parlamentario aunque ésta no será efectiva hasta que no pase por la Mesa de la Cámara.

UNANIMIDAD PARA IMPULSAR MEDIDAS PARA JÓVENES

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de los regionalistas para que el Gobierno de Cantabria adopte medidas de "efecto inmediato" que compensen las dificultades de la juventud en el acceso a servicios y vivienda.

La iniciativa busca que el Ejecutivo regional adopte medidas que eliminen "carga económica y social" a los jóvenes hasta que se apruebe la Ley de Juventud de Cantabria, que está en tramitación y que abordará también el acceso a la vivienda del colectivo.

El regionalista Javier López Estrada ha manifestado que es "urgente" implantar medidas porque los datos reflejan que Cantabria es la segunda comunidad con la tasa de emancipación más baja, un 13%, lo que evidencia las "dificultades" para los jóvenes y que se debe a la "insostenible" relación entre salarios y precios del mercado inmobiliario.

Desde el PP, el diputado Álvaro Aguirre ha agradecido la iniciativa del PRC y ha asegurado que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga "no está de brazos cruzados" frente a esta problemática y pese a que "el Gobierno de España no para de poner zancadillas".

En este punto, ha citado algunas medidas del Gobierno regional del PP como la reforma fiscal en vigor desde este año con la eliminación del tope de renta para deducción de alquiler en el IRPF para jóvenes de hasta 36 años y la rebaja el 4% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes hasta 36 años.

También ha destacado que el presupuesto 2025 "traerá un récord en políticas activas de viviendas", que se incrementarán un 8%, y por segundo año incluirá el programa de ayudas para la adquisición de vivienda de menores de 35 años en municipios en riesgo de despoblación, con hasta 10.800 euros de ayuda directa.

Y además ha anunciado que "pronto" se publicará el proyecto de ayudas al alquiler que incrementará la cantidad subvencionable de 500 a 700 euros, y ha puesto en valor la construcción de vivienda asequible impulsada por el Gobierno cántabro, con 43 millones de euros de inversión y 285 viviendas proyectadas, 30 de ellas ya en ejecución.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE Norák Cruz ha cuestionado esta PNL de los regionalistas "vaga e imprecisa" en la que "no hay medidas" concretas y ha acusado al PRC de "incoherencia política" por pedir medidas para ayudar a los jóvenes en materia de vivienda pero abstenerse en la iniciativa de los socialistas en el pasado pleno para "el control del precio del alquiler".

Mientras que el diputado de Vox Armando Blanco ha considerado que "la iniciativa es tan blanca que es imposible votar en contra, pero también imposible debatir" porque no hay contenido concreto.