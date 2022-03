El PRC advierte a UGT, CC.OO y CEOE que no acudir al CES es "incumplir la ley"

Los regionalistas instarán al 'nuevo' CES, que se constituirá el 8 de marzo, que redacte un informe sobre financiación autonómica

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PRC en el Parlamento de Cantabria, Pedro Hernando, ha criticado la decisión de UGT, CC.OO y, ahora también de CEOE, de no participar en la constitución del Consejo Económico y Social (CES), prevista para el 8 de marzo; ha confíado en que "rectifiquen", y les ha recordado que no participar en este órgano, cuando legalmente forman parte, es "incumplir la ley".

Así se ha pronunciado el regionalista después de conocer, por las recintes noticias publicadas, que CEOE ha decidido no acudir a la constitución del CES y retirar a sus miembros de este órgano, sumándose así a lo que ya habían anunciado hace un mes UGT y CC.OO, que consideraban que el sindicato USO estaba sobrerrepresentado.

"Si algunos sindicatos no quieren que otros sindicatos estén creo que es un error, si algunos empresarios no quieren que otros empresarios esten yo creo que eso es un error", ha afirmado Hernando, respondiendo así a algunas de las críticas esgrimidas por estas organizaciones sobre la representatividad que tienen en el CES determinadas entidades y colectivos.

Hernando ha recordado que el 'nuevo' CES se creó a través de una ley aprobada en 2018 por el Parlamento de Cantabria con la "unanimidad" de todos los grupos que estaban entonces representados en la Cámara, quedando establecida su composición.

El regionalista ha incidido en que se decididó constituir un CES "más plural, más participativo y más representativo", dando cabida, además de a UGT, CCOO y CEOE, a otros sindicatos, como USO, organizaciones empresariales, como la Asociación de Trabajadores Autónomos o la Asociación de Mujeres Empresarias, entre otros integrantes.

También Hernando se ha referido a lo aducido por CEOE en relación a que el CES no tenga presupuesto. El regionalista ha considerado que desde algunas organizaciones "no se puede pedir colaboración", "consenso" y "trabajo" y "cuando a alguien le dicen pues vengan a trabajar y a consesuar, decir que el CES no va a tener dinero".

"Esta reflexión es dura", ha dicho Hernando, que ha señalado que "no pensó" que la gente fuera al CES en función de si éste órgano cuenta con una capacidad económica mayor o menor. Así, ha señalado que la presidenta del CES, la abogada Carmen Sánchez Morán, también participará de forma "desinteresada, sin cobrar un euro y aportando su prestigio personal y su trabajo" y considera que ese es el "espíritu" que deberían de tener quienes componen el CES.

Hernando ha confiado en la "responsabilidad" de todos los componentes del CES y cree que "hay tiempo para rectificar" y que éstos participen en la constitución del órgano el día 8 o se incorporen posteriormente.

Respecto a la introducción de posibles cambios en la composición del CES, Hernando ha señalado que aquellos que quieran cambiar la ley con este objetivo no tienen más que obtener para ello el apoyo de la mayoría del Parlamento. Sin embargo, ha añadido que "con los regionalistas no cuenten" dado que la ley que establecía la composición fue aprobada por unanimidad.

EL PRC PIDE AL CES UN INFORME SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El portavoz del PRC ha realizado estas declaraciones en el marco de una rueda de prensa este jueves para anunciar una iniciativa del grupo parlamentario regionalista para pedir que, dentro del 'nuevo' CES se cree una comisión de trabajo para que redacte un informe sobre el impacto socioeconómico de la futura financiación autonómica y sus implicaciones para Cantabria y que, posteriormente, comparezca y lo exponga en el Parlamento.

Para crear esta comisión de trabajo para elaborar el informe, el PRC reclama convocar un pleno del CES, "con asistencia de todos los miembros legalmente obligados por ley".

En cuanto al sistema de financiación autonómica, el portavoz del PRC ha hecho hincapié en el convencimiento de los regionalistas de que "no saldrá adelante" esta legislatura, pero, a pesar de ello, quieren que "todos" los grupos del Parlamento cuenten con "toda la documentación e información", especialmente, después de la comparecencia "generalista" esta semana de la consejera de Economía, María Sánchez, en la Cámara. "Se limitó a leer las alegaciones que ha presentado Cantabria", ha remachado.

Por todo ello, el PRC solicitará la constitución de un grupo de trabajo "paritario" dentro de la Comisión de Economía del Parlamento "para avanzar en el conocimiento de los distintos movimientos que se están produciendo y las distintas respuestas a las alegaciones".