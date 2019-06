El PRC asegura que el "matrimonio" con el PSOE va a "durar"

Publicado 27/06/2019 12:06:10 CET

Hernando advierte de "consecuencias" si no se cumplen los compromisos adquiridos por el PSOE, que no son "un brindis al sol

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El "matrimonio" del PRC con el PSOE para gobernar Cantabria esta legislatura que acaba de comenzar no es "de conveniencia" y va a "durar", según ha asegurado el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, este jueves en la segunda y última sesión del debate de investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente, que saldrá elegido en el cargo con los votos de ambos partidos.

De este modo, el diputado del PRC ha censurado a quienes se refieren al pacto alcanzado por ambas siglas como si fuera "un cambalache" o un "matrimonio de convivencia", como ha dejado entrever la presidenta del PP y jefa de la oposición, María José Sáenz de Buruaga.

En su intervención, Hernando -que ha reafirmado el apoyo con "entusiasmo, decisión y responsabilidad" a la candidatura encabezada por su líder- ha insistido en rechazar las "dudas" de otros partidos sobre la coalición, a la par que ha abogado por ejercer la política con "eficacia" y "honradez" como "una ocupación noble y necesaria".

El regionalista ha defendido la formación de un gobierno que cuente con mayoría parlamentaria, basado -ha dicho- "en el pasado" y también "en la eficacia, el trabajo, la cercanía, la pasión, el sentido común y la honradez".

Además, ha afirmado que el próximo Ejecutivo será el de "la reivindicación", ante España y Europa, algo que "siempre ha sido característica fundamental del Partido Regionalista y lo sigue siendo".

Tras reconocer que "no hemos conseguido mucho" en los últimos años porque tanto el PSOE como el PP "nos han engañado" desde el Gobierno central, Hernando ha precisado que "no se puede culpar" de esto al PRC ni a su líder y presidente autonómico.

Así, tras admitir que "llevamos años repitiendo demandas y no las vemos avanzar", el portavoz parlamentario de la formación cantabrista ha apuntado que la situación ahora es diferente, desde que "Cantabria tiene un diputado que la va a defender": José María Mazón, representante regionalista en el Congreso, que va a llevar a Madrid las reivindicaciones de la Comunidad para que puedan "convertirse, por fin, en realidad".

En este sentido, ha subrayado que la "base" del pacto de gobierno en la región son "los trenes" de alta velocidad, por la Meseta y hacia Bilbao, con compromisos "concretos y específicos aceptados por el Estado" y "asumidos expresamente por el PSOE", a nivel nacional y regional.

"NO VAMOS A PERMITIR OTRO MONZÓN DE CAMPOS"

"No admitiremos ni que desde el Gobierno ni desde la oposición ni desde otros ámbitos que se eche agua al vino. Se acabó la confianza. Queremos realidades. Tenemos compromisos que deben cumplirse porque no hacerlo tendrá consecuencias. Y consecuencias graves en Cantabria y España. No es un brindis al sol, sino un compromiso pensado, asumido y con consecuencias directas en caso de un incumplimiento", ha advertido Hernando.

En este sentido, ha avisado de que si se "cumple" con la región, en materias como las infraestructuras, el polígono de La Pasiega, el Hospital Valdecilla, la dependencia, la educación o la financiación, el PRC será "leal y proactivo" para lograr "lo mejor" para la región y el conjunto del país, pero será "implacable" en caso de que no se respeten los compromisos asumidos. "No vamos a permitir otro Monzón de Campos. Ya no", ha alertado el portavoz regionalista en la Cámara, para referirse a anteriores incumplimientos sobre el AVE a Cantabria.

En cuanto al Ejecutivo bipartito, ha valorado que se base en la honradez, la solidaridad, el sentido común, la eficacia y la cercanía, según ha enumerado, mientras que el programa se caracteriza, a su juicio, por la ambición, el realismo, el sentido común, la sensatez y la coherencia.

Para Hernando, es "lógico" que se articule en base al programa del anterior gobierno, ya que así está "legitimado por lo éxitos" cosechados en la pasada legislatura además de por "los ciudadanos", si se tiene en cuenta el resultado de las elecciones, en las que el PRC obtuvo 14 diputados y el PSOE 7, es decir, que ambos subieron dos escaños.

HOMENAJE A RAFA DE LA SIERRA

Tras exponer medidas concretas en diferentes áreas de gobierno avanzadas por el presidente en funciones y candidato a la reelección en su discurso de investidura, Pedro Hernando ha finalizado su intervención como lo hizo Miguel Ángel Revilla: con palabras de recuerdo al cofundador del PRC, expresidente del Parlamento y exconsjero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, que falleció la semana pasada tras una larga y dura enfermedad.

Una persona que fue "no solo un ejemplo y un faro guía de todo el regionalistmo y de la política de Cantabria en estos últimos 40 años, sino la persona más importante en mi vida política", ha ensalzado Hernando, antes de apuntar que su discurso es el que pronunció De la Sierra en junio de 2007 con motivo de la segunda investidura de Revilla como presidente, cambiando eso sí las fechas, logros, propuestas y reivindicaciones.

Por lo demás, el mensaje es "exactamente el mismo que expuso mi maestro político, mi referente y el de tantos compañeros", algo que ha hecho para "rendirle el homenaje de todos los regionalistas por demostrar que el PRC es un partido serio, previsible y con unos principios inalterables en el tiempo. Lo que dijimos hace doce años está hoy plenamente en vigor".