El PRC critica al Gobierno por presentar presupuestos sin tener apoyos para aprobarlos: "No ocurría desde hace 30 años"

Archivo - La diputada del PRC en el Parlamento de Cantabria Paula Fernández - PRC - Archivo

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PRC cree que el hecho de que el Gobierno de Cantabria (PP) haya aprobado este viernes, y registrado en el Parlamento, el proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2026 sin haber contestado a sus cinco condiciones demuestra una "falta de voluntad total y absoluta" de negociar y aprobar las cuentas, al menos con los regionalistas.

"Desde hace 30 años no se traía al Parlamento de Cantabria unos presupuestos sabiendo que no se tiene el apoyo para que salgan adelante", ha subrayado la diputada del PRC y candidata del partido a la Presidencia de la comunidad en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández.

A su juicio, el Ejecutivo del PP no ha demostrado con su actitud que el PRC era el "socio preferente". Y es que, Fernández ha señalado que, pese a que así lo "dijo" la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "no lo ha demostrado".

Ha insistido en que el Ejecutivo "no ha demostrado ninguna voluntad de negociar" con los regionalistas estos presupuestos y ello pese a que en el PRC han sido "responsables" y han puesto "todo lo que podíamos poner encima de la mesa para que se mejore la vida de los cántabros y para que Cantabria tenga un buen presupuesto".

Fernández ha censurado que los 'populares' solo les presentaron "trece folios de presupuestos con cantidades globales" y luego no han contestado a las cinco condiciones que planteó el PRC para sentarse a negociar y que, según Fernández, eran "asumibles" y "totalmente aceptables" (exigía en el plazo de 30 días refuerzos sanitarios, la adecuación docente, el pago de ayudas al sector primario, la firma de la opción de compra del polígono de La Vega y un plan de choque para prevenir el cáncer de mama) pero a las que no han recibido "ninguna respuesta" salvo "insultos y descalificaciones" por parte del PP.

Pese a ello, los regionalistas no cierran la puerta a seguir negociando. "Estamos esperando a que nos digan si van a aceptarlas o no", ha aseverado.

Fernández ha avanzado que, de hecho, el PRC tiene "al menos 36 propuestas que darían la vuelta" al Presupuesto y servirían para que éste "realmente respondiera a las necesidades de los cántabros".

Sin embargo, ha reconocido que tras haber aprobado ya el Gobierno el proyecto de Presupuestos solo queda "un pequeño margen" para modificar las cuentas --a través de enmiendas--. "Ya está registrado y viene muy comprometido", ha opinado.

Fernández ha realizado estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, para presentar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno y registrado en el Parlamento para su tramitación.