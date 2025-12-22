El PRC critica el "interés partidista" de las elecciones extremeñas y Vox cree que su crecimiento "no es casual"

Votantes en un colegio electoral de Mérida - JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, ha criticado el "interés partidista" del PP en las elecciones de Extremadura, que seguirá "sin estabilidad", en su opinión, mientras que Vox Cantabria ha celebrado una "tendencia clara" que muestra que el crecimiento de este partido "no es casual ni coyuntural".

Mientras tanto, el Partido Socialista de Cantabria ha manifestado que "no hacemos valoraciones de elecciones regionales de otros territorios".

La regionalista ha censurado que el Partido Popular ha convocado las elecciones "sin pensar en cuál era el interés de los extremeños, que era dar estabilidad a su tierra, tener presupuestos y avanzar". En este sentido, ha ahondado que el PP no ha conseguido la mayoría absoluta, que el PSOE está en "declive" y "la extrema derecha" en "auge".

Para Fernández, estos resultados reflejan "claramente lo que piensan los ciudadanos" y ha manifestado que "la extrema derecha" al PRC "no le gusta absolutamente nada" porque es "contraria totalmente a nuestros postulados y a nuestra autonomía". También ha dicho que el PP "se ha equivocado" porque no ha conseguido "la estabilidad que quería" y la regionalista ha apostado por alcanzarla mediante el "diálogo, con voluntad de consensos".

Además, ha aprovechado la ocasión para instar a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), a "pensar en el interés de los cántabros" y mostrar "voluntad de diálogo".

Por su parte, Vox Cantabria ha celebrado que "cada vez más españoles apuestan por el sentido común, la coherencia y una alternativa firme", en contraste al "continuismo" de las políticas "que han perjudicado durante años a nuestras regiones". Por ello, ha señalado que su resultado es fruto de "un trabajo serio, constante y pegado al terreno, encabezado en Extremadura por Óscar Fernández y todo su equipo".

Asimismo, el partido ha indicado que este desenlace "refleja el cansancio de una parte muy significativa del electorado frente a un PSOE más preocupado a su defensa personal, asfixiado por su propia corrupción y que ha agostado su proyecto político", con el que "no ha sabido responder a los problemas reales de la España interior".

Así se toman estas elecciones extremeñas como "un mensaje nítido" del electorado y un "estímulo" para continuar con su propuesta.