El PRC denuncia que los ganaderos perderán este año las ayudas de jóvenes, planes de mejora y gastos comunales

El ex consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco - PRC

SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex consejero y portavoz del PRC en materia de Ganadería, Guillermo Blanco, ha denunciado que los ganaderos "perderán" este año las ayudas a jóvenes para primeras instalaciones, planes de mejora y compra de material y "probablemente" las destinadas a inversiones colectivas en pastos comunales, porque la Consejería de Desarrollo Rural "no ha sabido gestionar".

Además de la pérdida de estas ayudas, ha señalado que tampoco percibirán a 30 de noviembre el adelanto habitual de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y verán reducido del 90 al 50% el pago ordinario previsto antes del 31 de diciembre.

Según Blanco, en la Consejería "no han sabido o no han querido desarrollar los expedientes, no han movido un dedo para realizarlo y tampoco han consultado a quienes sabían, ni han hecho caso a la documentación que se les entregó".

Así ha resumido el parlamentario regionalista la actuación del Gobierno del Partido Popular, que su grupo tratará de enmendar con una moción en el Pleno del próximo lunes para "corregir la deriva de incumplimientos" en los que la Consejería dirigida por Pablo Palencia ha incurrido.

Con ese fin, la moción del PRC insta al Gobierno a abonar "de manera íntegra" el 90% de las ayudas directas con solicitud única y a publicar "de manera urgente" las órdenes correspondientes a este año para la primera instalación de ganaderos jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias, que en 2022 ascendieron a 7,4 millones de euros.

Además y en respuesta a "la mala gestión" de la enfermedad hemorrágica epizoótica y los "engaños" en torno al robo de datos personales de los propietarios inscritos en el Registro de Animales de Compañía, también exige al consejero "veracidad" en sus declaraciones ante el Parlamento "por respeto institucional", y especialmente ante el sector primario de Cantabria, "necesitado de una ayuda que la Consejería no le presta".

En contra de las recientes declaraciones públicas de Palencia sobre la importancia del adelanto de la PAC, Blanco ha asegurado que la Consejería "no adelantará nada" por primera vez en los últimos 8 años y tan solo pretende pagar en plazo ordinario, antes del 31 de diciembre, el 50% de las ayudas por superficie, frente al 90% habitual.

"Y lo que parece aún más grave, no convocará por primera vez dos de las ayudas anuales más importantes para el sector", como son las destinadas a la incorporación de menores de 40 años y las dirigidas a apoyar la modernización de las explotaciones.

Según Blanco, aunque en su etapa en la oposición al PP "se le llenó siempre la boca hablando del relevo generacional", una vez en el Gobierno "dejan el año en blanco y sin convocar las ayudas", lo cual supone la pérdida de los fondos previstos para este fin.

"Es dinero previsto en los presupuestos que deja de llegar a nuestros ganaderos y se pierde, por primera vez, en el primer año de legislatura del PP", ha enfatizado.

Del mismo modo, ha dudado de la resolución de las ayudas destinadas a inversiones colectivas, que permiten la mejora de los pastos comunales y que el año pasado ascendieron a 1,4 millones de euros.

En este sentido, ha precisado que el anterior equipo del PRC que encabezaba las dejó convocadas antes del relevo del pasado mes de julio, pero los nuevos responsables del PP "no han hecho caso a la documentación que se les entregó, quizá por desconfianza o por incapacidad; echaron con cajas destempladas a quienes sabían y lo han deshecho todo, con un resultado de altísima gravedad y perjuicio para el sector".

Como consecuencia de todo ello, ha destacado que los productores cántabros se enfrentan a "un problema de equilibrio financiero" que supondrá "un daño grave" para el sector.