PRC enmienda la totalidad de los presupuestos del 2019, que tacha de "pura invención"

Publicado 12/11/2018 13:20:29 CET

Asegura que, de casi 900.000 euros consignados en los dos últimos años para actuaciones en barrios, sólo se han ejecutado 53.000

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha registrado hoy una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuesto Municipal para 2019, "los últimos presupuestos del PP", que considera "pura invención", un documento que "no hace frente a los principales problemas de la ciudad y no atiende a las necesidades de los barrios".

Así, el regionalista ha apuntado que, en 2017, el último ejercicio cerrado, el equipo de Gobierno dejó sin utilizar "uno de cada tres euros" del presupuesto. "El PP no cumple sus presupuestos, no son capaces ni de ejecutar lo comprometido en proyectos de los que se tiran meses haciendo gala", ha señalado en un comunicado.

Y ha puesto como ejemplos el 'Pacto por el Empleo', del que en 2017 sólo ejecutaron 47.000 de los 156.000 euros previstos, y el millón de euros proyectados para 'microespacios', cuantía de la que finalmente sólo se utilizaron 80.000 euros.

"Prometen cada año viajes a la luna, pero no son capaces de conducirnos hasta Teruel", ha enfatizado el regionalista, quien, de todos los incumplimientos, ha destacado el que se ha producido en materia de movilidad sostenible: se previeron 4,2 millones de euros, pero se ejecutaron 370.000.

Para Fuentes-Pila, estas cifras "dejan bien claro" que los documentos presupuestarios del PP "son una ficción absoluta, papel mojado". "Por su falta de previsión o por su incapacidad para gestionar la ciudad, la realidad es que año a año no encontramos con un documento presupuestario que ellos mismos saben que no serán capaces de cumplir", ha añadido.

NI VECINOS, NI BARRIOS

Entre los argumentos esgrimidos por el Grupo Regionalista para sustentar su enmienda a la totalidad se hace referencia también a que "el equipo de Gobierno sigue sin tener en cuenta la opinión de los santanderinos y no atiende las necesidades de los barrios".

Así, según Fuentes-Pila, el reglamento de presupuestos participativos es un anexo a las bases del presupuesto y no ha sido expuesto ni a la ciudadanía ni al resto de grupos de la Corporación. En la misma línea, ha lamentado que las tasas y precios públicos son aprobados por la Junta de Gobierno Local, constituida exclusivamente por miembros del Grupo Popular.

Sobre los barrios, ha criticado que "los presupuestos no prevén una actuación que frene el deterioro y el abandono al que los ha sometido el PP en los últimos años". En este punto, ha indicado que los presupuestos de 2017 y 2018 contemplaban actuaciones por valor de casi 900.000 euros. "El años pasado sólo se utilizaron 57.000 euros y este año 44.000, esa es la realidad de las cifras", ha dicho.

Además, ha señalado, de nuevo el PP "ha sido incapaz" de dibujar una hoja de ruta que haga frente a los dos principales problemas de la ciudad: el paro y la pérdida de población.

"SERÁN LOS ÚLTIMOS"

Por otra parte, ha destacado que el PP no ha tenido "ninguna intención de consensuar los presupuestos, de negociar nada con el resto de formaciones". Es así, ha considerado, "porque tienen asegurado, garantizado no sabemos por qué, el apoyo acrítico de su concejal 14", en alusión al edil no adscrito y ex integrante de Ciudadanos David González.

Para Fuentes-Pila, la "única buena noticia" que acompaña al documento presupuestario es que "serán los últimos presupuestos del PP". "Creo que lo saben los propios concejales del PP, porque este documento es un copia y pega del anterior, han vuelto a volcar en este presupuesto actuaciones comprometidas y no realizadas", ha dicho regionalista, para quien "la desidia y desgana del PP es un síntoma inequívoco de que estamos ante un fin de ciclo".

En este sentido, ha opinado que "Santander necesita dar por cerrado el capítulo del Partido Popular". "Vivimos una serie de la que nos han sobrado las últimas temporadas, es hora de renovar la parrilla", ha finalizado el regionalista.