PRC y PSOE ven ya desveladas desde el primer Pleno las preferencias del PP, con sus "guiños" a Vox

PRC y PSOE considera que el PP, en la sesión constitutiva del Parlamento de Cantabria celebrada este jueves, ya ha desvelado sus preferencias con sus "guiños" a Vox, algo que el líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, cree que puede ser la antesala de una coalición de Gobierno entre ambos partidos en la comunidad tras las elecciones generales del 23 de julio.

"Si eso ocurre aquí algunos consejeros del PP tendrán que dimitir para dar paso a consejeros de Vox", ha dicho Revilla tras ver la coincidencia de voto entre los populares y Vox a la hora de votar los componentes de la Mesa del Parlamento. En ello, cree que ya se ha podido "intuir que hay un pacto más o menos encubierto" entre esos dos partidos.

También para el líder del PSOE, Pablo Zuloaga, en esas votaciones "ha quedado de manifiesto que el PP prefiere a Vox" tras el "circo" y la "teatralización" de las últimas semanas con esos "supuestos acercamientos" con el PRC.

Han hecho estas declaraciones después de que la suma de los votos de PP y Vox haya sido la que ha determinado los puestos de cada partido en la Mesa.

Y es que Vox ha apoyado a los candidatos del PP a la Presidencia y Vicepresidencia Primera del Parlamento frente a los propuestos desde el PRC, y a su vez, el PP ha votado para que la secretaría primera esté en manos de Vox y no del PSOE.

Revilla ha explicado que el PRC había "intentado" con el PP que la Mesa fuese plural, estando todos los partidos en ella. Aunque finalmente esto se ha conseguido, no ha habido acuerdo en los puestos.

El regionalista considera que al PP le correspondía la Presidencia, como así ha sido; al PRC la Vicepresidencia Primera; al PSOE la Secretaría Primera y a Vox la segunda y ha lamentado que "no ha habido manera de conseguir ese acuerdo".

Ello ha hecho que los populares se queden con la Presidencia, en manos de María José González Revuelta, y la Vicepresidencia Primera, a cargo de Juan José Alonso; el PRC se haya tenido que conformar con la Vicepresidencia Segunda, con Javier López Marcano en ella. De las dos secretarías, la primera ha correspondido a Vox (Armando Blanco) y la segunda al PSOE (Joaquín Gómez).

Tras esa coincidencia a la hora de votar, Revilla cree que "hay un pacto más o menos encubierto" entre el PP y Vox, el cual --ha dicho-- "no se va a escenificar probablemente" en la elección de María José Sáenz de Buruaga como presidenta de Cantabria, pero sí tras las elecciones generales.

En este sentido, ha opinado que si después del 23J, el PP necesita de Vox va a haber una coalición que si se hace a nivel nacional, podría hacerse extensible a Cantabria. "Hoy ha habido un pequeño guiño ya de cómo pueden ir las cosas", ha señalado.

Pese a ello, ha asegurado que "para nada" se arrepiente del acuerdo que el PRC ha suscrito con el PP para favorecer la investidura de Buruaga como presidenta (los regionalistas se abstendrán en la votación, facilitándola).

Y es que, según ha dicho, el PRC ha sido "coherente" con el objetivo explicado en campaña electoral de evitar un Gobierno PP-Vox, algo que "va a intentar dentro de las pocoas posibilidades" que su partido tiene ya, tras los resultados electorales, de determinar la política de Cantabria.

"Lo que venga después ya veremos, pero que no pongan (en el PP) como disculpa que para gobernar no han tenido otro remedio que acudir a una partido que no quiere en el Gobierno. Eso lo vamos a ver dentro de un mes y medio o dos meses", ha señalado Revilla, que ha insistido en que el PRC está siendo un "ejemplo de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace".

Por su parte, Zuloaga ha opinado que "hoy es un día triste para Cantabria" después de que Vox haya entrado en la Mesa "de la mano del PP", que además "no ha dudado" a la hora de votar con Vox "en la primera ocasión que ha tenido".

Respecto al puesto que le ha correspondido al PSOE (la Secretaría Segunda), ha señalado que es el "cargo que ha podido conseguir gracias a la aritmética parlamentaria". "No hemos negociado con el PP ni con Vo ni hemos apoyado ningún nombre del PP o Vox", ha subrayado.

Ha señalado que el PSOE "defenderá con gallardía los intereses de Cantabria" como --ha dicho-- lo ha "venido haciendo" desde el Gobierno. "Nuestro papel será defender esa mayoría progresista de Cantabria sabiendo lo que está en juego", ha aseverado.

Frente a estas críticas, el popular Íñigo Fernández se ha felicitado de que se haya conseguido "el objetivo" de que la Mesa sea plural, aunque no haya habido un "acuerdo completo" sobre los puestos.

Además, ha resaltado que las cesiones del PP, y también del PRC, para que PSOE y Vox tengan sitio y "voz" en la Mesa. Y es que, según ha recordado, si se hubiera ido a una "votación pura y dura", ésta estaría integrada por 3 representantes del PP y 2 del PRC.

"Creo que los partidos mayoritarios hemos dado un paso muy importante reconociendo a los minoritarios un lugar en la Mesa. Creo que no nos podían pedir mucho más", ha dicho Fernández, que cree que por parte de PSOE y Vox "venir a hacer peticiones concretas" sobre los puestos es "demasiado". Por todo ello, cree que estos partidos "no tienen motivo para la queja".

Cuestionado por las críticas de regionalistas y socialistas a que el PP haya votado 'en bloque' con Vox, Fernández ha dicho: "Si final el PSOE y el PRC han decidido votarse entre sí, nosotros evidentemente teníamos que articular otras mayorías que son considerablemente mayores".

También al respecto se ha pronunciado la desde hoy diputada de Vox Leticia Díaz, quien ha explicado que su partido lo único que ha hecho es votar para que el partido tuviera un lugar en la Mesa, como a su juicio debía ser. "Es una norma de cortesía parlamentaria".

"Hemos estado pendientes de cómo iban los votos de los demás para hacer el nuestro y que lo que se había hablado de que Vox formara parte de ella fuera una realidad", ha señalado Díaz, quien ha asegurado que "no ha habido ni más trampa ni más cartón".

Frente a quienes les acusen a PP y Vox de votar "en bloque", ha asegurado que "la realidad es que no había una previsión de cómo se iban a realizar las votaciones".

Cuestionada sobre el inicio este viernes de la ronda de consultas que hará la nueva presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, para fijar el Pleno de investidura de Buruaga como presidenta, Díaz ha explicado que aún no ha decidido si Vox se abstendrá o votará en contra (no lo hará a favor si no hay Gobierno de coalición).

Ha señalado que Vox está "siempre con la mano tendida para conformar un alternativa de Gobierno que permita aprobar las normas necesarias para una buena gestión".