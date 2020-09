PRC y PSOE votan 'no' a hacer PCR periódicas al personal de los centros educativos

La oposición habla de "improvisación", "caos" y "deficiente" gestión en el inicio del curso mientras PRC y PSOE defienden a Educación

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta de PRC y PSOE ha 'tumbado' este lunes la petición que Cs y PP han llevado al primer Pleno del nuevo periodo de sesiones en el Parlamento regional para que se realicen de forma "periódica" pruebas PCR a los docentes y a todo el personal de los centros educativos.

Esta petición era una de las que integraban la proposición no de ley (PNL) que Cs ha presentado en el Pleno y que, además, incluía otras medidas que, a juicio, de los 'naranjas' contribuirían a mejorar la seguridad en los centros escolares frente al COVID-19.

Esta iniciativa ha sido modificada a través de una enmienda presentada por el PP --y aceptada por Cs al entender que "mejora" la suya y "encaja perfectamente" con el espíritu de su propuesta- que incorpora otras medidas.

Así, en la propuesta votada finalmente, además de lo relativo a la realización de PCR periódicas al personal de los centros y a la petición de pedir a todas las empresas que prestan servicios complementarios en los mismos a realizárselas a sus empleados, se demanda una cuestión que no incluía la PNL de Cs, como era la de "consensuar" con la Consejería de Sanidad la realización de un muestreo entre los alumnos de Cantabria para conocer el estado inmunológico de los mismos.

Otra medida introducida en la enmienda del PP y que no se contemplaba en la PNL de Cs era la de dotar a los colegios de más dispositivos de toma de temperaturas, para agilizar las entradas al comienzo de la jornada lectiva, y otros elementos de protección.

Otras propuestas que integraban la iniciativa rechazada --a las que ya se aludía en la iniciativa original de los naranjas-- era la de ampliar el sistema de sustituciones en 24 horas a los niveles de Secundaria y Formación Profesional o introducir la figura del enfermero escolar en los centros educativos.

En la iniciativa de PP, y también en la original de Cs-- se pedía reactivar el 'programa madrugador' lo más pronto posible, algo que, sin embargo, ya se ha hecho.

La propuesta de PP y Cs contó con el apoyo del otro grupo de la oposición (mixto-Vox) que ha considerado que la propuesta planteada es "necesaria", aunque, a su juicio, "llega tarde" y tenía que haberse presentado en julio y agosto.

Según el diputado de Vox Armando Blanco, tendrían que haberse "anticipado" las actuaciones antes de que "surgieran los problemas", habiéndose así evitado "el caos" que, en su opinión, ha sido este inicio de curso.

En este sentido, Blanco ha acusado a PP y Cs de haber "bloqueado" durante el verano la comisión parlamentaria para abordar estas cuestiones, una acusación que le ha afeado el portavoz 'naranja', Félix Álvarez, al considerar que es una muestra bien de "ignorancia" o de "mala fe".

"Para activar las comparecencias en comisión, los tiene que hacer las mesas de las comisiones y nosotros no estamos en ninguna mesa de la comisión y nosotros no podemos decir ni que no, ni que sí", ha respondido Álvarez al diputado de Vox, al que ha llamado "boca-chancla" y le ha pedido que se dedique a trabajar.

DIAGNÓSTICO SOBRE EL INICIO DEL CURSO

Durante el debate de esta iniciativa, la oposición ha criticado algunos aspectos de este inicio de curso, mientras que los grupos que respaldan al Gobierno (PRC-PSOE) han hecho un balance "positivo" y han defendido la actuación de la Consejería de Educación.

Así, el PP ha hablado de gestión "deficiente"; Cs ha acusado al Gobierno regional de "improvisación" y "cambios de criterio" y Vox ha hablado de "caos".

Regionalistas y socialistas, socios de Gobierno y con mayoría absoluta en la Cámara regional, no han coincidido en este diagnóstico de la oposición y han puesto en valor el trabajo realizado por la Consejería, que dirige Marina Lombó (PRC) y la "capacidad de reacción" que, a su juicio, ha habido a la hora de adoptar decisiones a la vista de la evolución de la pandemia, un escenario que, según han resaltado, es "cambiante".

La diputada socialista Eva Salmón ha acusado a la oposición de, con sus manifestaciones, "respetar poco" el trabajo realizado por la Consejería de Educación, del que ha realizado un repaso en su intervención.

Sí ha reconocido que han podido no tenerse en cuenta todas las situaciones, algo a lo que habrá que ir dando solución en el "día a día".

El regionalista José Miguel Fernández Viadero también ha reconocido que ha podido haber "errores" pero ha defendido el trabajo de la Consejería y ha afirmado que hoy, los centros educativos, son el sitio "más seguro" donde se puede mandar a los niños.

En cuanto a la propuesta sobre la realización de PCR, el regionalista ha recordado que una prueba puede ser "negativa hoy" y "positiva mañana" y ha preguntado a la oposición cada cuánto, a su juicio, debería hacerse.

Fernández Viadero, aunque reconoce que habrá que "ir acostumbrándose" a algunos positivos en los centros, cree que no se debe generar "alarma" y ha hecho un "balance positivo" de este inicio del curso.