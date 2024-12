PRC, PSOE y Vox se unen para que el Parlamento rechace el parque eólico Corus

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado con los votos de PRC, PSOE y Vox y el diputado no ascrito, Cristóbal Palacio, una moción para rechazar el parque eólico Corus y apoyar las alegaciones contra el proyecto que han presentado ayuntamientos y juntas vecinales de los municipios afectados (Guriezo, Liendo, Rasines, Ruesga, Solórzano, Voto, Ampuero y Limpias), una iniciativa en la que el PP, que sustenta al Gobierno regional en minoria, se ha abstenido.

La moción subsiguiente de los regionalistas ha salido adelante con una enmienda de supresión de Vox, manteniendo el rechazo al proyecto y el apoyo a las alegaciones de ayuntamientos y juntas vecinales pero eliminando el posicionamiento contrario a la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto de este parque eólico.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha defendido que la Cámara se posicione en contra de este proyecto como han hecho alcaldes y concejales de todos los partidos. "Es una cuestión sencilla y nada partidista", ha considerado y ha señalado que "de nada sirven las declaraciones vacías si los responsables políticos no dan la talla y escurren el bulto".

Y ha dicho esto porque, a su juicio, en el Gobierno no puede "permanecer como espectadores" ante el "daño" que puede causar este proyecto en la zona oriental y, pese a ello, hay una "inacción absoluta" ante la tramitación de este parque eólico Corus por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

En este sentido, ha criticado que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, que "aleja los problemas en sanidad, educación y los eólicos" para no asumir "desgaste". "Señora presidenta, levante la mano a favor o en contra del parque Corus. No vale con la abstención, eso es volver a ponerse de perfil", ha dicho el regionalista.

Desde el PP, el parlamentario Alejandro Liz ha acusado a los regionalistas "de pura simulación, demagogia, teatro y populismo" porque el parque Corus "lleva su firma" porque fue su consejero José Luis Gochicoa quien aprobó el "mapa de exclusión eólica". "Ha perdido la oportunida de entonar el mea culpa y convencernos al resto de la Cámara", ha dicho el 'popular'.

Y ha asegurado que este Gobierno del PP "no se pone de perfil" y es "serio". Así, ha señalado que el proyecto Corus está "en un momento muy incipiente" de su tramitación, "faltan informes sectoriales de todo tipo" y, por tanto, "no hay elementos para formarnos un juicio".

"Lo que no se mide, se desconoce. Y este Gobierno no va a informar ni va a mostrar su criterio hasta que no se mida adecuadamente el impacto", ha manifestado Liz, que ha reivindicado que el Ejecutivo de Buruaga es "serio" y "fundamenta su criterio sobre informes y estudios técnicos, no políticos".

Por su parte, la diputada de Vox, Natividad Pérez, ha expresado el "rechazo frontal" de su partido a este parque y ha considerado que "Cantabria no puede convertirse en un territorio de sacrificio para proyectos que solo benefician a grandes empresas a costa de nuestro patrimonio, nuestro paisaje y nuestra calidad de vida".

Ha advertido que esta instalación, con 1o molinos que alcanzarían los 200 metros, es "una amenaza directa a una de las zonas más valiosas de nuestra región" y "no podemos permitir que un proyecto de esta magnitud altere irreversiblemente el paisaje de la comarca oriental de Cantabria".

Desde el PSOE, la diputada Norák Cruz, ha señalado que este proyecto "pone en peligro los paisajes de Cantabria" y "amenaza" especies y áreas protegidas, y ha cuestionado que, si este parque tuviese beneficios, "por qué nadie los ha explicado".

Pese a su apoyo a la moción, la socialista ha criticado a los regionalistas, promotores de la iniciativa parlamentaria contra Corus y que, sin embargo, no dieron su respaldo a los vecinos de San Miguel de Aguayo en su lucha contra la construcción de aerogeneradores.

CUMPLIR CON EL COMPROMISO POR LA CAZA

Por otro lado, el Pleno ha dado luz verde a una proposición no de ley del PRC para dar cumplimiento y "hacer efectivo" el compromiso 'Cantabria por la caza' de mayo de 2023, y que ha salido adelante con los votos de los 'populares', los regionalistas, Vox y el diputado no adscrito, y la abstención del PSOE.

En su defensa de la iniciativa, el diputado del PRC Guillermo Blanco ha defendido la importancia de la caza y ha destacado que en Cantabria hay 25.000 licencias de caza y pesca continental y hay 110 cotos de caza.

Desde el PP han presentado una enmienda de modificación de algunos puntos de la PNL del PRC, que los regionalistas no han aceptado y que, según el diputado 'popular', Álvaro Aguirre, trataba de "corregir" la iniciativa en base al trabajo que viene realizando el Ejecutivo desde el que, además, ha avanzado se trabaja en una nueva ley de caza que "será una realidad esta legislatura".

Desde Vox, su portavoz, Leticia Díaz, ha expresado el "apoyo sin fisuras" de su grupo a la iniciativa porque "la caza en Cantabria es muy importante" pero ha criticado que es la cuarta vez que se aborda este asunto en el Pleno "sin que se ejecute". "Gobernar en minoría debiera conllevar más respeto a las decisiones de esta Cámara", ha espetado a los 'populares'.

Mientras, por parte del PSOE ha intervenido la diputada Eva Salmón que ha insistir en que los grupos de la Cámara "ya hemos hablado" en varias ocasiones de la "importancia de la caza" y hay acuerdo sobre su contribución al control de especies que "causan daños en cultivos y personas".