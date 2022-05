PRC y PSOE vuelven a tumbar las iniciativas de la oposición en el Parlamento

Pedían reducir las listas de espera sanitarias, declarar nulo el concurso de méritos al que optó María Sánchez y más medios para la concertada

Los grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, han rechazado con la mayoría absoluta que suman en el Parlamento las tres mociones de la oposición que se han debatido en la sesión matinal del Pleno de este lunes: una del PP para reducir las listas de espera sanitarias, otra de Ciudadanos contra el concurso de méritos de la Consejería de Economía que adjudicó plaza a la exconsejera María Sánchez y una última de Vox para facilitar más recursos a los estudiantes de la concertada.

Los tres asuntos habían sido abordados ya en el Pleno del pasado lunes en forma de interpelaciones a los consejeros de Sanidad, Economía y Educación, los socialistas Raúl Pesquera y Ana Belén Álvarez y la regionalista Marina Lombó, respectivamente, y hoy sus partidos han echado abajo las mociones relativas a ellos, que han contado con idéntico resultado: voto a favor de PP, Cs y Vox y en contra de PRC y PSOE.

Los 'populares' pedían en su iniciativa que el Gobierno regional presentara en el plazo máximo de un mes un plan de choque contra las listas de espera en Sanidad, ya que el diputado que la ha defendido, César Pascual, ha asegurado que no se aminoran porque "no hay una programación", sino un "modelo limitante que no aprovecha todos los recursos".

Algo con lo que han coincidido Cs y Vox, cuyos portavoces han añadido que "tenemos una minimización absurda de los recursos" y que "con la pandemia se ha visto que la Sanidad", que "ha estado 15 años en manos del PSOE" en Cantabria, "es un auténtico caos que solo se salva por la profesionalidad de sus trabajadores".

La oposición ha advertido que ya "se va acabado la disculpa del Covid" para justificar las elevadas listas de espera para intervenciones demorables -han reconocido que para las operaciones urgentes "no hay lista de espera"-, mientras que regionalistas y socialistas han defendido que durante las diferentes olas de Covid se ha suspendido la actividad y por tanto ahora, tras recuperar las consultas, se está diagnosticando más y por tanto aumentando las listas.

PRC y PSOE han reconocido, como lo hizo la semana pasada el consejero de Sanidad, que las listas de espera en Cantabria son un "problema" pero son "una prioridad" del Gobierno y "ya está trabajando" para reducirlas con un plan de choque dentro del que está habilitando más quirófanos en Sierrallana o Laredo, derivando más pacientes a centros concertados o trabajando por la tarde.

Han reiterado que el consejero aseguró que Sanidad trabaja "full time" para reducir esta espera, a lo que el diputado del PP ha respondido que no lo niega, pero cree que "está trabajando full time mal", porque su actividad "está sin programar".

Y es que, según el informe de situación de la lista de espera quirúrgica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con fecha del 30 de diciembre de 2021, publicado por el Ministerio de Sanidad, Cantabria es la comunidad autónoma con la tasa de lista de espera quirúrgica más alta de España, con 23,73 personas en lista de espera por cada 1.000 habitantes, 8,34 puntos superior a la media del país que es de 15,39.

CS NO DESCARTA IR A LOS TRIBUNALES

Por otra parte, la moción de Cs reclamaba que se declarara nulo el concurso de méritos para los puestos de trabajo adjudicados a la exconsejera de Economía del Gobierno de Cantabria, María Sánchez, y a la exsecretaria general, María González.

El portavoz naranja, Félix Álvarez, ha insistido en que estos puestos, jefe de Área de Intervención y Fiscalización II y jefe de la Unidad de Eficiencia y Modernización, "fueron creados ad hoc" para las dos exrepresentantes del Ejecutivo, con un concurso "diseñado casualmente con unos méritos que solo cumplían ellas".

Los otros dos partidos de la oposición, PP y Vox, también han considerado que se cometió un "atropello" y un "chanchullo", ante el que Cs no descarta acudir a los tribunales, como le han instado PRC y PSOE. "No me animen, pediremos toda la documentación y, si nuestros servicios jurídicos creen que debemos ir a la Fiscalía, lo haremos", ha sentenciado Álvarez.

Y es que desde los partidos que apoyan al Gobierno han asegurado que la tramitación de la relación de puestos de trabajo y el concursos de méritos de la Consejería de Economía fue "impecable desde el punto de vista administrativo" según apuntan los informes y, como hizo la consejera del área en el Pleno anterior, han invitado a Cs a que acuda a la vía judicial si cree que hay algo ilegal como sostiene, porque lamentan que se han dicho "cosas muy duras".

Por último, la otra moción debatida en el Pleno esta mañana, de Vox, pedía que la Consejería otorgue los mismos recursos a los centros concertados que a los públicos, ya que cree que se está "discriminando" a los primeros, que concentran el 30% de los alumnos cántabros, por "cuestiones ideológicas", según ha defendido el diputado Armando Blanco.

En general, todos los grupos han criticado que Vox intente habitualmente "enfrentar a las dos redes", cuando "pueden coexistir perfectamente". Pero desde la oposición han apoyado la iniciativa defendiendo que se trate de manera "equitativa" a ambas y que no se deje de lado la concertada por asuntos ideológicos, mientras que regionalistas y socialistas han votado en contra enumerando los recursos que la Consejería destina a este sistema y defendiendo que el Gobierno "ha mantenido siempre el equilibrio" entre ambas.