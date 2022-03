PRC y PSOE vuelven a 'tumbar' iniciativas de la oposición sobre La Pasiega y Cantur

También han rechazado una moción del PP que instaba al Ejecutivo a llevar en dos meses al Parlamento la Ley de Juventud

SANTANDER, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

PRC y PSOE, los partidos que sustentan al Gobierno regional, han vuelto a usar este lunes su mayoría absoluta para 'tumbar' nuevas iniciativas de los grupos de la oposición sobre dos de los temas 'estrella' de los últimos plenos: La Pasiega y Cantur.

También regionalistas y socialistas han dicho 'no' a una moción del PP que, entre otros puntos, pretendía instar al Ejecutivo regional a presentar en dos meses en el Parlamento su Ley de Juventud.

Las iniciativas rechazadas sobre La Pasiega y Cantur han sido presentadas en esta ocasión por el grupo mixto-Vox y han contado con el apoyo de los otros dos grupos de la oposición, PP y Cs, si bien ello no ha servido para que fueran aprobadas.

Una de ellas, estaba dirigida a instar al Ejecutivo regional a, en un mes, remitir al Parlamento un plan sobre la estación intermodal ferroviaria que se pretende instalar en La Pasiega, indicando qué actuaciones pretenden llevarse a cabo, cómo van a financiarse y en qué plazos están previsto.

Los grupos que sustentan al Gobierno han votado 'no' ya que "no le ven el sentido a lo que se pide" dado que, como ha explicado el socialista Javier García-Oliva, en la iniciativa se solicita presentar ante la Cámara algo sobre lo que el Ejecutivo regional "no tiene competencia" dado que se trata de una cuestión de ámbito ferroviario que le corresponde a Adif, que es el que ha encargado el estudio sobre la demanda y viabilidad de la estación intermodal de La Pasiega, adjudicado solo hace unos días y qué será el que determine todo lo relacionado con esta infraestructura.

En este sentido, el PP ha advertido que, dado que el contrato adjudicado hace unos días para realizar este estudio tiene un plazo de 12 meses, hasta abril de 2023, "no se va a saber" si ADIF ejecutará o no esa inversión ferroviaria.

"¿Y entre tanto qué hacemos?", ha preguntado el portavoz del PP, Íñigo Fernández, que ha cuestionado al Ejecutivo si va a poner en marcha las obras de La Pasiega antes de saber siquiera si va a haber estación intermodal. "¿Qué responsabilidad es esa?", ha insistido el popular, que, igual que otros grupos de la oposición, teme que las obras puedan arrancar coincidiendo con la proximidad de las próximas elecciones autonómicas y municipales.

A juicio del PP, todo lo relacionado con La Pasiega va "muy tarde y muy mal". Así, Fernández ha recordado que este centro logístico no va a ser financiado por fondos europeos y ello, en su opinión, por la "dejadez y la negligencia" de Revilla al "dejarse llevar" estos fondos.

Así, ha alertado de que si este proyecto finalmente se hace, tendrá que llevarse a cabo "a costa del sacrificio de los cántabros", "metiendo mano" el Gobierno regional a los "bolsillos" de los ciudadanos y dedicando parte de sus impuestos a una actuación que podría haberse ejecutado con dinero externo.

Vox ha advertido de que la próxima aprobación del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) de La Pasiega --que la Crotu aprobará el 30 de marzo y el Consejo de Gobierno la semana siguiente-- no servirá "para nada" y tendrá que reformarse tanto si Adif se niega a ejecutar la estación intermodal o si lo hace con unas dimensiones distintas a lo proyectado en el plan del Ejecutivo regional.

Toda la oposición ha criticado en bloque los sucesivos anuncios que el Gobierno PRC-PSOE, sobre todo el ala regionalista, viene haciendo "desde hace 15 años" sobre el proyecto de La Pasiega. "Todo es humo, fuegos artificales y mediocridad", ha resumido Cs, que ha afirmado que si PRC-PSOE hubieran conseguido crear solo el 10 por ciento de los empleos que prometía que se generarían con los proyectos anucniados en Cantabri habría ya desde hace años "pleno empleo".

CANTUR

Y en su iniciativa sobre Cantur, Vox pretendía instar a la Intervención de la comunidad autónoma a concluir las auditorías sobre Recursos Humanos de esta sociedad pública correspondientes a 2019 y 2020, remitirlas al Parlamento y publicarlas en el Portal de Transparencia y solicitar la comparecencia en la Cámara del interventor.

A esta iniciativa, el PP había presentado una enmienda de adición para añadir a las peticiones planteadas por Vox otras dos: instar a Cantur a incorporar "de forma inmediata" todas las recomendaciones que acuerde la intervención paa evitar "nuevas sentencias condenatorias en los procesos de contratación de personal por haberse realizado esos contratos de forma irregular o en fraude de ley" y también a aprobar unas bases generales de contratación que se ajusten a la legalidad y cuenten con el acuerdo del comité de empresa.

De nuevo, esta iniciativa ha contado con el rechazo de los grupos del Gobierno. Desde el PSOE han recordado a Vox que la Intervención es un "órgano absolutamente autónomo" y considera que está "fuera de lugar" que se le marquen plazos para hacer su trabajo.

Sin embargo, la socialista Yolanda Algorri ha informado de que hoy la Comisión de Economía y Hacienda ha tramitado el escrito que también ha registrado Vox solicitando la comparecencia del Interventor.

Desde el PRC se ha puesto de relieve la cantidad de iniciativas de la oposición sobre Cantur, cuando, a su juicio, no es una cuestión "fundamental" ni "de interés" para los cántabros.

El regionalista Pedro Hernando ha afirmado que "no es admisible" que desde Vox se cuestione el trabajo de los funcionarios de la Intervención y tampoco que dé a entender que los políticos estén dando instrucciones a la Intervención sobre cómo hacer su trabajo en relación a las auditorías de Cantur.

Hernando ha asegurado que Cantur "actúa y seguirá actuando conforme a la legalidad" y ha insistido en que se incorporarán las recomendaciones que aporten las auditorias cuando estén finalizadas.

Desde el PP se ha criticado que el consejero de Industria, Javier López Marcano, y los grupos que sustentan al Ejecutivo en el Parlamento se insista en que Cantur se hacen las cosas bien cuando están apareciendo "un día sí y otro también" sentencias condenatorias relacionadas con los procesos de selección y contratación.

El popular Roberto Medía ha afirmado que "aferrarse" a decir que en Cantur "no pasa nada" cuando sentencias judiciales dicen lo "contrario", "no es asumible". Según ha dicho, es un "hecho" que en Cantur hay cosas que se están haciendo de forma "irregular" y en "fraude de ley" tal y como señalan las resoluciones judiciales.

En este sentido, ha informado de dos nuevas sentencias condenatorias a Cantur dictadas en febrero en las que se obliga a la sociedad pública a hacer indefinidas no fijas a dos trabajadoras. "¿Cuántas necesita para cambiar los procedimientos?", ha preguntado.

JUVENTUD

Por otra parte, en la moción del PP sobre juventud que regionalistas y socialistas han tumbado se pedía que se detallen las actividades realizadas por la Dirección General de Juventud desde el inicio de legislatura, dependientes de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte que dirige el socialista Pablo Zuloaga, al que acusa de "falta de iniciativas" y "nulo interés" hacia las necesidades de los jóvenes.

Ante ello, regionalistas y socialistas han defendido que los 'populares' saben de sobra que eso "no es cierto" y que el Gobierno de Cantabria "sí que apuesta por los jóvenes", con iniciativas como el plan de empleo juvenil, por ejemplo.

En concreto, la moción pedía remitir a la Cámara el proyecto de Ley de Juventud en dos meses, presentar un balance detallado de las actividades realizadas y la comparecencia de la directora general de Juventud, Alicia Renedo, en un mes.

PRC y PSOE han defendido el derecho de la oposición a pedir información y comparecencias de miembros del Gobierno, pero han pedido que lo tramiten "por el cauce adecuado", no a través de una moción.