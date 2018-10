El PRC replica al PP que confunde defender los intereses de los cántabros con la confrontación

Publicado 20/02/2018 13:25:15 CET

SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) cree que el Partido Popular (PP) "confunde" la defensa de los intereses de los cántabros con la confrontación y les ha instado a que "se sumen" a la reclamación del pago de la deuda que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene con Cantabria.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha sugerido al diputado 'popular' Iñigo Fernández que "se apacigüe", "calme" y "abandone" la política de la "estridencia" en la que "busca su hueco" en el PP de la presidenta María José Sáenz de Buruaga e Iñigo de la Serna.

Hernando sale así al paso de las declaraciones de Fernández, que este martes ha pedido en rueda de prensa a Revilla que "se serene, reflexione y ponga fin a la estrategia de confrontación permanente".

El portavoz parlamentario del PRC considera "escandaloso" que quien eliminó órganos "representativos, consultivos e interlocutores" con la Administración, como el Consejo Económico y Social (CES), el Consejo de la Juventud o el Consejo de la Mujer, hable de "falta de diálogo" con los agentes sociales o los ayuntamientos cuando ha sido el Gobierno de Miguel Ángel Revilla -dice- el que ha "retomado" las negociaciones y los acuerdos en las mesas sectoriales y ha "recuperado" la atención a los municipios, restableciendo los 15 millones de euros del Fondo de Cooperación Local.

Para el portavoz regionalista, los 'populares' "pretenden callar" al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, para que los cántabros "no sepan" que el Estado "no paga" Valdecilla, la dependencia, la implantación de la Lomce o Comillas o "no invierte" en infraestructuras.

"Los populares quieren un presidente silente y sumiso para que los cántabros no conozcan los reiterados incumplimientos de Rajoy. Pero no va a ser, porque ser reivindicativo no es sinónimo de confrontación sino de responsabilidad y compromiso con todos los cántabros. Y en esto, el PRC es inflexible", ha sentenciado.

Por último, ha instado a los 'populares' a que "arrimen el hombro" y "apoyen" al Gobierno de Cantabria en su defensa de los intereses de los cántabros porque "si Rajoy paga, a Cantabria le irá mucho mejor".