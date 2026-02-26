El PRC respalda la negociación del Presupuesto y se reunirá con el PP este viernes

Ejecutiva del PRC - PRC

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo del PRC ha aprobado esta tarde la propuesta de su candidata electoral, Paula Fernández, para retomar las negociaciones con el PP e "intentar un acuerdo" que permita la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026.

Este reinicio se produce tras el intento fallido de hace dos meses, la prórroga de las cuentas de 2025 y el "compromiso" de la presidenta del Gobierno y de los 'populares' de la región, María José Sáenz de Buruaga, "con las medidas planteadas en noviembre" por el PRC, según ha informado este partido en un comunicado de prensa.

Tras el acuerdo de la dirección regionalista, las comisiones negociadoras de ambas formaciones han concertado un primer encuentro para este viernes, 27 de febrero, en el Parlamento, a las 11.00 horas.

La delegación del PRC estará integrada por la propia Fernández, diputada además de candidata a la Presidencia de Cantabria en los próximos comicios, junto al portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando; el diputado y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la presidenta del Comité Comarcal Pas-Pisueña, Beatriz Sáinz, y el teniente de alcalde de Guriezo, Luis Javier Casas.