Presidencia transformará las ayudas a los centros regionales de otras CCAA asentados en Cantabria en nominativas

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, se reúne con representantes de los centros regionales en Cantabria. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

El Palacio de Festivales acogerá el Primer Festival de Casas Regionales de España en Cantabria el 8 de noviembre

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa transformará en subvenciones nominativas las ayudas destinadas a las actividades de los centros regionales de otras comunidades autónomas asentados en Cantabria en los presupuestos de 2026, con el fin de garantizar su apoyo económico.

El objetivo es anticipar su tramitación, agilizar su abono y facilitar los trámites de estas ayudas que, además, experimentarán un crecimiento de un 9,5 por ciento, con una partida total de 49.300 euros.

En concreto, para 2026 el Ejecutivo destinará 2.900 euros a cada uno de los 17 centros regionales de otras comunidades y provincias asentados en Cantabria, con el fin de financiar los gastos que se originen como consecuencia del desarrollo de actividades que son propias de los centros y demás entidades regionales.

Así lo ha anunciado la responsable de la Consejería de Presidencia, Isabel Urrutia, tras el encuentro que ha celebrado con los representantes de estos centros regionales, dentro de las reuniones periódicas que el Ejecutivo ha puesto en marcha durante la presente legislatura para tener un contacto "más directo y cercano".

Urrutia ha destacado la importancia de esta iniciativa, incluida en el borrador de los presupuestos del próximo año, para facilitar el funcionamiento de estos centros, y, en consecuencia, "la propia vida social y cultural de Cantabria".

Según ha explicado, además de agilizar y simplificar los trámites, las nuevas subvenciones nominativas, que los centros recibirán a en el primer trimestre del año, sustituirán a las convocatorias por concurrencia competitiva, favoreciendo "la transparencia y la igualdad en el acceso a los recursos públicos".

La consejera de Presidencia ha valorado también la experiencia en este ámbito de las Casas de Cantabria en el exterior, las cuales reciben la ayuda autonómica de forma directa mediante subvenciones nominativas recogidas anualmente en las cuentas regionales.

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado este jueves la resolución de adjudicación de la convocatoria de subvenciones a estas entidades, la última que se regirá mediante concurrencia competitiva.

PRIMER FESTIVAL DE CASAS REGIONALES EN ESPAÑA

Durante el encuentro, la consejera y los representantes de los centros regionales asentados en Cantabria han abordado el encuentro cultural que reunirá a los socios y simpatizantes de estas entidades y que el Ejecutivo regional ha organizado para el próximo 8 de noviembre, con el fin de estrechar lazos y promover su actividad.

Así, la Sala Pereda del Palacio de Festivales acogerá el Primer Festival de Casas Regionales de España en Cantabria, que consistirá en un espectáculo de actuaciones musicales desarrolladas por grupos de distintas partes del país.

El Festival nace con vocación de continuidad, según ha asegurado Urrutia, y en su primera edición contará con la participación del Centro Gallego de Santander, el Centro Castellano y Leonés Casa de Ávila en Cantabria y el Hogar Navarro en la comunidad.

Participarán agrupaciones artísticas de estas tres comunidades autónomas con un repertorio de piezas representativas de las regiones de origen.

La consejera ha explicado que la organización de este encuentro cultural en el que participan estos centros es un evento que ayudará "a dar a conocer a la sociedad cántabra la realidad de estas organizaciones, compartir experiencias y facilitar su permanencia en el futuro".