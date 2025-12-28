La presidenta del CESCAN asegura que un adelanto electoral sería "un disparate" para Cantabria

Archivo - La letrada Carmen Sánchez Morán - MEDIOS INFLUYENTES - Archivo

SANTANDER, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Económico Social de Cantabria (CESCAN), Carmen Sánchez Morán, ha asegurado que un adelanto electoral sería "un disparate" para Cantabria y "una cosa tremenda" porque sólo resta año y medio de legislatura.

Así lo ha dicho este domingo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por el papel del órgano que dirige dentro del debate público regional.

En este sentido, Sánchez Morán ha asegurado que en el CESCAN se sienten "escuchados" porque el Gobierno toma en consideración sus dictámenes.

Uno de ellos ha sido el referente a la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2026 -finalmente han sido prorrogados los de 2025-, que el órgano consultivo valoró el anteproyecto de la misma como "muy correcta" y aportó sus propias recomendaciones, que la jurista ha recordado que los gobernantes "no tienen por qué aceptarlas".

En este debate sobre la norma presupuestaria, ha señalado que dos grupos parlamentarios "tuvieron una disquisición diciendo que jamás podrían ponerse de acuerdo entre ellos".

En ese momento, Sánchez Morán dice que intervino para señalar que durante la Transición Española "fueron capaces de ponerse de acuerdo Fraga y Carrillo" -líderes de partidos opuestos- y a los allí presentes les cuestionó que "cómo era posible que dos personas del momento no fueran capaces de hacerlo".

Sobre la política actual, la presidenta del CESCAN ha afirmado que tiene "confianza" en que "aunque consideren que es mejor llevarse mal en público, que en privado traten de hacerlo mejor".

Para la abogada, el escenario actual es de "tremenda polarización" y ha llamado la atención sobre posibles consecuencias de las discusiones navideñas, lo que ha indicado que, según una encuesta, es "un problema que preocupa a la sociedad española y obviamente a los cántabros".

AUSTERIDAD Y PLURALIDAD EN EL CESCAN

El CESCAN es un organismo público que fue recuperado el 28 de marzo de 2022, tras diez años de inactividad, y su presidenta ha asegurado que "resultó difícil resucitarlo", además de que "está resultando muy difícil la actividad diaria", ya que se trata de un consejo "muy diferente al anterior", el cual era "lo más austero posible".

Según la abogada, lo que "está lastrando" el funcionamiento del CESCAN es "la pluralidad" exigida, que ha hecho que varios miembros de su segundo y tercer grupo no tomen posesión, como es el caso de la CEOE y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT "porque no están de acuerdo con la composición del cuarto grupo" porque la patronal "no quiere" que participen los autónomos, las mujeres empresarias y Pymetal y UGT y CCOO "no están conformes" con la presencia de USO.

Para Sánchez Morán, "hay que dar voz a la participación ciudadana" y esta exigencia "se fundamenta" en lo dispuesto por el artículo 5 del Estatuto de Cantabria, que "no deja de ser una transposición de lo que dice la Constitución".

Anteriormente, el CESCAN tuvo autonomía completa y ahora depende de la Consejería de Presidencia, lo que hace "muy difícil" disponer de recursos porque depende del presupuesto de esa consejería, ha dicho su presidenta. Esta falta de recursos impide que el organismo tenga iniciativa propia por falta de "infraestructura", ya que "no tenemos nada", ha lamentado.

Así que ha resumido que esa "máxima austeridad y máxima pluralidad", para ella, "no tiene sentido" porque les impide desarrollar proyectos como el Plan General de Urbanismo de Cantabria, en el que "tenemos muchísimo interés" porque es "una de las asignaturas pendientes de los equipos de Gobierno que van pasando legislatura tras legislatura", pero el CESCAN no tiene "capacidad" para hacerlo.