El Presupuesto de 2026 dedicará cuatro millones más a becas comedor y uno a refuerzo administrativo

Comedor escolar de un centro - CAIB

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva (PP), ha anunciado dos novedades para los Presupuestos Generales de Cantabria de 2026, que serán aprobados gracias al apoyo del PRC: la modificación de la Orden de Comedores Escolares para aumentar las familias beneficiarias, a la que dedicará cuatro millones de euros más, y una nueva partida de refuerzo administrativo en los centros para reducir la burocracia, con una dotación de un millón.

Así lo ha anunciado durante el comité de directores de centros, formado por 136 directores de colegios de Educación Infantil y Primaria y 52 de Institutos de Educación Secundaria, que ha presidido este martes en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, donde ha desgranado las partidas a las que dedicará su Consejería los 786 millones de euros con los que contará una vez se apruebe el Presupuesto de Cantabria para 2026 y que suponen el 23% del mismo.

A preguntas de los periodistas, Silva ha detallado que, para aumentar las familias beneficiarias, la modificación de las becas de comedor introducirá el concepto de renta per cápita y subirá los umbrales de renta de manera que las familias con dos o más hijos accedan a "en mayor cuantía y porcentaje" a las subvenciones.

La ayuda dependerá del ingreso familiar, que hasta ahora se fijaba en dos salarios mínimos interprofesionales -unos 31.000 euros-, y, según las proyecciones de la Consejería, aumentará "en torno a un 10 o 15%" el número de comensales becados, que actualmente beneficia al 60%, aproximadamente, de los 11.000 alumnos que acuden a los comedores.

Así, el umbral de renta computará por cada miembro de la unidad familiar, de manera que, respecto a la cifra fijada hasta ahora, el umbral aumentará en tramos de 3.000 euros por cada hijo a partir del segundo y siguientes. En total, Educación cuenta con una dotación de "algo más de cuatro millones de euros" para sufragar esta modificación.

Complementariamente, también reforzará el personal de cuidado que atiende a los alumnos en los comedores, especialmente en los tramos de Infantil, que era una de las reivindicaciones de las organizaciones sindicales.

Por otro lado, dedicará una nueva partida monográfica a reducir la burocracia de los colegios a través del apoyo administrativo, con un millón de euros, con el que la Dirección General de Centros quiere atender necesidades administrativas más allá de los periodos de escolarización, lo que Silva espera que sea "un antes y un después" en el funcionamiento ordinario de los mismos.

PACTO PRC

Estas medidas se suman a las ya pactadas con el PRC de cara a la aprobación del proyecto presupuestario, que se espera que sea una realidad para el mes de mayo.

Las medidas del pacto en materia educativa son la gratuidad de la matrícula del primer curso para estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de Cantabria y la becas de excelencia para alumnos de enseñanzas posobligatorias (Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas en régimen especial y Universidad).

Según ha explicado el consejero, Educación ya trabaja para aplicar la gratuidad de esa primera matrícula el próximo curso 2026-2027. Para ello, ha constituido un grupo de trabajo con la propia UC y la Dirección General de Universidades.

Mientras tanto, las becas de excelencia reconocerán el esfuerzo de los alumnos de Cantabria de enseñanzas posobligatorias, también a partir del siguiente curso.

INVERSIONES

Estas medidas se suman a las anunciadas en el primer proyecto presupuestario del Ejecutivo.

La principal era el aumento en un 53% de la partida destinada a inversiones en infraestructuras educativas, que pasará de 12 a 19 millones de euros, una cifra "jamás alcanzada en nuestra comunidad autónoma", ha defendido. Con ellos, acometerá "más obras y de mayor envergadura" en los centros educativos.

En concreto, destinará 11,3 millones a obra nueva (un 41% más) y 5,5 a reposición (un 83% más).

Entre ellas, prevé la licitación para construir un instituto en Ribamontán al Monte; finalizar la obra del CEPA Margarita Salas de Cabezón de la Sal; afrontar la construcción en Colindres del tercer centro de educación especial público de la región; un nuevo edificio para un ciclo de FP en Cocina, en Potes; y el inicio de la construcción del conservatorio en Torrelavega.

Por otro lado, la dotación que destinará a gastos de funcionamiento de centros educativos pasará de 14 a 16 millones de euros, un incremento "muy importante" para atender el día a día, ha afirmado Silva.

COMITÉ DIRECTORES

Este encuentro del comité ha sido el segundo del curso y se trata de una edición "especial" porque su objetivo ha sido informar a los directores de todos los detalles del presupuesto de Educación, en un ejercicio de "transparencia", ha defendido, en cumplimiento del compromiso adquirido en 2023.

Asimismo, se ha celebrado tras la firma la semana pasada del acuerdo de adecuación salarial con la Junta de Personal Docente.

En el acto, también han participado los directores generales de la Consejería, que han atendido el turno de ruegos y preguntas de los representantes de los centros.