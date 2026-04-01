El presupuesto de Industria destina 5 millones a ayudas para la implantación de empresas en Campoo y Besaya

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, presenta los presupuestos de su departamento para 2026 en comisión parlamentaria - GOBIERNO

SANTANDER 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio estará dotado este 2026 con 238,7 millones de euros y, tras el acuerdo alcanzado entre PP y PRC, incorpora como una de sus principales novedades un programa de incentivos para inversiones en grandes proyectos de emprendimiento industrial en la cuenca del Besaya y la comarca de Campoo, al que destinará cinco millones de euros.

El consejero del área, Eduardo Arasti, ha presentado este miércoles en comisión parlamentaria las nuevas cuentas, que ascienden un 6,2% respecto a las de 2025, experimentando un crecimiento "notable" las partidas destinadas a la industria, al plan de actuación de SODERCAN (Sociedad para el Desarrollo Regional), a SICAN (Suelo Industrial de Cantabria) y al comercio y el empleo.

En concreto, el presupuesto de esta Consejería incrementa las partidas destinadas a SICAN en un 29,6%, a plan de SODERCAN en un 28%, a la Dirección General de Industria en un 24% y a la de Comercio y Consumo en un 13,9%.

En concreto, en SICAN el presupuesto será de 55,1 millones para llevar a cabo, entre otras actuaciones, una primera fase de La Pasiega por 24,5 millones de euros, y otras dos consecutivas a las que se destinarán 14,5 millones más. La inversión supondrá un coste total entre 2026 y 2030 de 38,75 millones.

En lo que se refiere a la Intermodal de La Pasiega, con una partida para 2026 de 781.200 euros, Arasti ha explicado que se está avanzando en la tramitación administrativa del convenio con Adif con la previsión de poder firmarlo antes del próximo verano. Una vez firmado, SICAN licitaría el proyecto y después la ejecución de la obra.

Otras actuaciones destacadas en materia de suelo industrial son la aprobación definitiva del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) de Bisalia en Las Excavadas, que tendrá una dotación de 5,3 millones de euros para la adquisición de los terrenos (265.000 metros cuadrados); el PSIR de Laredo, que contará con 830.000 euros para expropiaciones; el Federico Cobo (Guarnizo Sur), con 117.500 euros, para redactar el nuevo PSIR, que ampliará el suelo industrial bruto disponible en 633.463 metros cuadrados; y el de Penagos, con 117.500 euros para redactar el nuevo PSIR con 830.000 metros cuadrados.

Así, Arasti ha ensalzado que se trata de un presupuesto "claramente inversor" que apuesta por el desarrollo de suelo industrial, "no sólo el que ya está en obras o tramitación, sino el nuevo suelo industrial que Cantabria necesita a corto plazo" y que se dota de consignación para iniciar su tramitación.

Además, ha dicho que da continuidad a la estrategia de captación de inversiones que "tan buenos resultados están produciendo" y sigue apostando por la innovación como "palanca" de la competitividad, la productividad y la creación de empleo.

Para ello, la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial contará con 35.150.200 euros, lo que supone un aumento del 11,7% respecto a 2025 y de un 22,5% respecto a 2023 -cuando se inició la legislatura con cambio de Gobierno-, "cumpliendo por segundo año consecutivo el objetivo de financiación pública en I+D+i" que establece la Ley de Ciencia, en esta ocasión del 2,66%.

De esta manera, las cuentas destinan 93,8 millones de euros a esta materia, lo que supone 14,8 millones de euros más que en 2025, o lo que es lo mismo, un 18,7% más. Además, respecto a 2023, el aumento es de 55,9 millones de euros, un 147%.

Además de fomentar la inversión y la innovación, Arasti ha subrayado que los nuevos presupuestos de la Consejería apuestan por el empleo, "actualmente en máximos", y aumentan "de manera importante" las ayudas para apoyar al sector del comercio minorista y al empleo autónomo, así como los programas de formación e inserción profesional del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan).

"Consideramos la formación una palanca fundamental para el empleo", ha subrayado Arasti, que también ha ensalzado el carácter "solidario" del presupuesto, al aumentar en un 100% la partida destinada al Bono Social Térmico para aliviar la factura energética de los hogares con menos recursos e incrementarse otro 110% las ayudas a las empresas para facilitar la contratación de personas con discapacidad.

Ha destacado que se trata de un presupuesto participativo y, prueba de ello, es que las cuentas del Servicio Cántabro de Empleo han sido aprobadas con el apoyo de los agentes sociales en el marco del Diálogo Social.

"El objetivo de este presupuesto es convertir a Cantabria en una tierra de oportunidades, capaz de atraer inversión y talento, y hacerlo con la participación de todos los cántabros", ha subrayado el consejero.