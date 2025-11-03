Los Presupuestos de Cantabria de 2026 se votarán el 22 de diciembre

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de Cantabria para 2026 empezarán su tramitación parlamentaria este viernes, 7 de noviembre, y se votarán el 22 de diciembre con el objetivo de que puedan entrar en vigor el primer día del año, tras su publicación en el Boletín Oficial de la comunidad.

Así consta en el calendario aprobado este lunes por la Mesa del Parlamento para tramitar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria, que registró el pasado 31 de octubre en la Cámara el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros.

El próximo viernes 7, a las 14.00 horas, finaliza el plazo para solicitar comparecencias de los miembros del Gobierno y, en su caso, de autoridades y funcionarios ante la Comisión de Economía, y cinco minutos después se reunirá la Mesa de la Comisión de Economía para fijar el calendario de comparecencias.

Del martes al viernes de esta semana --los días 11, 12, 13 y 14-- se celebrarán las comparecencias de los consejeros del Gobierno regional para explicar las cuentas de sus respectivos departamentos.

A partir de ahí, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, que concluirá el día 20, a las 14.00 horas, y cuatro días después, el 24, de noviembre, se celebrará el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento, a partir de las 10.00 horas.

En caso de no presentarse enmiendas a la totalidad o no salir adelante ninguna de ellas, el plazo para registrar enmiendas parciales termina el 1 de diciembre a las 12.00 y se debatirán en Comisión los días 11, 12 y 16 de diciembre.

La tramitación de las cuentas públicas de la región culminará con el Pleno de debate y votación del dictamen de la Comisión, fijado el lunes 22 de diciembre.