Profesionales SUAP estudian ir a la huelga por reorganización de Atención Primaria

Actualizado 02/04/2019 19:00:59 CET

SANTANDER, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (aSUAP) de Cantabria estudia ir a la huelga durante la Semana Santa en protesta por la reestructuración y la reorganización de las condiciones de trabajo en la Atención Primaria pactada entre la Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico.

Varias decenas de efectivos del SUAP han protestado este martes frente a la sede de la Consejería de Sanidad, en la calle Federico Vial de Santander, coincidiendo con el inicio de la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que se debatirá la propuesta del acuerdo para la Atención Primaria, en el que, según se quejan, no aparecen los profesionales del SUAP.

"Es paradójico que en un acuerdo que se quiere plantear de lo que es la reestructuración de la Atención Primaria no aparezca. Somos los trabajadores que cubrimos la atención sanitaria que cubrimos el 80 por ciento del tiempo del día a la población de Cantabria", ha censurado la presidenta de aSUAP, Rosario Zuloaga en declaraciones a los medios de comunicación durante la protesta.

Ha defendido que en este acuerdo los profesionales del SUAP deben estar "presentes" y se ha quejado de que se está actuando "a golpe de talorario y de decretazo" cuando, a su juicio, tendría que buscarse el "consenso" de trabajadores, sindicatos y Administración para este acuerdo.

aSUAP denuncia que el Servicio Cántabro de Salud pretenda "imponer" una organización pactada con el Sindicato Médico cuando, según señala, esta organización no está representada en la Mesa Sectorial, de la que sí forman parte la Administración regional y los sindicatos UGT, CCOO, SATSE, CSIF y ATI.

La asociación afirma que esta reorganización acordada tiene "en contra" a todos los sindicatos que forman parte de la Mesa y de los profesionales del servicio de urgencias extrahospitalarias.

La presidenta de aSUAP ha considerado una "locura" la forma en la que se ha acordado esta reorganización, que, según ha dicho, se ha llevado a cabo de forma "apresurada" y "sin ningún tipo de organización, ni consenso".

Ha explicado que la reorganización planteada --en la que se modifica el horario-- ha llevado a que "más de un centenar" de profesionales del SUAP entre médicos y efermeros hayan presentado la solicitud de reducción de jornada para atender sus necesidades de cociliación familiar si se lleva a cabo el cambio de horario previsto. "No podemos frente a nuestras labores familiares con este cambio de jornada", ha aseverado Zuloaga.

La presidenta de aSUAP ha señalado que la asociación se ha reunido con miembros de la Consejería para plantearles sus propuestas para intentar trabajar "codo a codo" con el departamento que dirige María Luisa Real e intentar organizar "de otra manera" pero, según dice, no se les han tenido en cuenta.

Y es que, según insiste, no ha habido tiempo por lo "apresurado" de la reorganización y ha afirmado que se aSUAP se ha encontrado con un "bloqueo absoluto" por parte de la Consejería.

"Es un no, no, no y no", ha lamentado la presidenta de aSUAP, que ha advertido que, si no se les atienden sus reivindicaciones, se está planteando la posibilidad de realizar nuevas movilizaciones y "probablemente" convocar una huelga durante la Semana Santa, cinco días y que al 100 por 100 van a estar cubiertas por los Servicios de Urgencias del SUAP.

Zuloaga ha explicado que, si finalmente se decide ir a la huelga, sería la tercera en cinco años lo que, a su juicio, deja ver que los trabajadores del SUAP es un colectivo que está "quemado" al ver que "no se les tiene en cuenta a la hora de tomar medidas", que están "echados a la cuneta" y que son "la hermana pobre del sistema".