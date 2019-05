El programa 'Mujeres y cultura' finaliza este fin de semana con el ciclo de artes plásticas

Publicado 09/05/2019 12:44:48 CET

Bajo el título 'Manual para construir un museo imaginario en tres actos', se celebrarán conferencias y talleres en el MUPAC

SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Mujeres y cultura', organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, finaliza este fin de semana con el ciclo dedicado a las artes plásticas.

Coordinado por la historiadora del arte Marta Mantecón y la artista Gloria Pereda, se celebrará este viernes y el sábado en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) una serie de conferencias y acciones bajo el título 'Manual para construir un museo imaginario en tres actos'.

Se trata de un encuentro intergeneracional de artes plásticas vertebrado por charlas, conversaciones y una acción de carácter participativo que tiene por objetivo generar un espacio de relación e intercambio entre las artistas, comisarias o críticas y responsables de colecciones de arte contemporáneo, en el que se puedan compartir experiencias e inquietudes acerca de su práctica artística y profesional con el objeto de poder diseñar estrategias para el futuro.

La idea es construir un museo imaginario sin cubierta y sin tabiques, como una forma de romper con las limitaciones y superar simbólicamente el techo de cristal que impide a las mujeres acceder a determinadas posiciones dentro de la sociedad, algo similar a una estructura portátil que se pueda modificar y ampliar como se desee como herramienta para pensar y para cubrir las lagunas existentes en la actualidad, además de generar un espacio de autodesignación.

Para ello, se tomarán como referencia el 'Atlas Mnemosyne', de Aby Warburg; el 'Museo Imaginario', de André Malraux, y la lógica DIY (Do It Yourself), de los fanzines feministas.

El museo a construir se realizará a través de una acción artística de carácter participativo, a modo de 'happening' o 'performance', que será planteado por las integrantes de cada uno de los tres grupos. Estará compuesto por tres paneles textiles sobre selección de imágenes de obras realizadas por artistas de diferentes generaciones con el fin de esbozar un diálogo entre todas ellas.

ACTIVIDADES

Todas las actividades se realizará en el MUPAC y se iniciarán el viernes 10, a las 18.00 horas, con una charla introductoria sobre artistas plásticas activas en nuestra región antes de 1970 , que correrá a cargo de Marta Mantecón. Posteriormente, intervendrá la pintora Gloria Torner y concluirá la jornada con la presentación del museo imaginario y planteamiento del primer panel.

El sábado 11, a las 12.00 horas, la jornada comenzará con una intervención de Lidia Gil Calvo, historiadora de arte, sobre artistas plásticas activas en Cantabria entre 1970 y 2000, seguida de una acción participativa para construir el segundo panel del museo imaginario.

Ese mismo día, a las 18.00 horas la historiadora del arte Wendy Navarro hablará sobre artistas plásticas activas en Cantabria después de 2000. Le seguirá un encuentro con la artista Tamara García y concluirá el programa con una acción para construir el tercer panel del museo imaginario.