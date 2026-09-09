La programación de Enclave Pronillo comenzará en octubre con doce propuestas formativas

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SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Enclave Pronillo, sede de la Fundación Santander Creativa (FSC), ofrecerá a la ciudadanía, a partir de octubre, la posibilidad de acercarse a una docena de propuestas formativas diseñadas y dirigidas por profesionales del tejido cultural y creativo de la ciudad.

En un comunicado, la organización ha explicado que los cursos abarcan expresiones artísticas como el teatro, la dirección de actores, la escritura creativa, el doblaje, la acuarela, el mimo o el canto.

Las actividades, que han sido seleccionadas tras la convocatoria pública abierta por la FSC el pasado mes de julio para que empresas, asociaciones y profesionales del sector enviasen sus propuestas, se realizarán entre el sábado, 3 de octubre, y el lunes, 8 de marzo de 2027.

Además de los talleres, Enclave Pronillo albergará varias residencias artísticas como la de la compañía The Santa Rosa Co., un colectivo que trabaja desde 2021 con el objetivo de contar historias, investigar y experimentar para transmitir emociones al público.

También regresarán a las instalaciones de este enclave los actores de la asociación cultural Methanoia, así como los usuarios del centro de día de la Fundación Obra San Martín, que participan en un taller de creación artística.

Por su parte, la orquesta Retales ensayará cada semana para preparar sus actuaciones y recitales.